Barcelona está interessado na contratação de Arturo Vidal, diz jornal espanhol

O mercado internacional de transferências continua movimentado, e o Barcelona pode anunciar uma grande contratação. Pelo menos, é o que garante o jornal espanhol "Mundo Deportivo". De acordo com a publicação, o clube blaugrana estaria disposto a investir em Arturo Vidal, meia do Bayern de Munique. O jogador, insatisfeito no time bávaro, teria sido oferecido ao Barça e despertado interesse da diretoria do clube.





Além do Barcelona, outros clubes também são cotados para investir em Vidal – entre eles, os rivais Milan e Internazionale. O meia chileno estaria chateado por não ser imprescindível para o novo técnico do Bayern, Niko Kovac.





Vidal tem 31 anos e chegou ao Bayern em 2015. Antes, ele tinha passado pelo Colo-Colo, clube que o revelou, Bayer Leverkusen e Juventus, onde obteve mais destaque. Ao todo, o jogador já conquistou 18 títulos na carreira.





Até agora, na janela de transferências, o Barça fez três contratações. O brasileiros Arthur e Malcom e o francês Clément Lenglet foram os jogadores que chegaram ao clube.





Globo Esporte