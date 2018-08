Bernard acerta últimos detalhes para assinar com o Everton por quatro anos

Bernard deve ser anunciado como novo reforço do Everton nas próximas horas. Detalhes da ida do meia-atacante para o time inglês foram resolvidos nesta segunda-feira, e faltam apenas questões burocráticas para que o negócio seja oficializado.





O “Sky Sports” e a “La Gazzetta dello Sport”, da Itália, foram os primeiros a noticiar o acerto, confirmado pelo GloboEsporte.com. A reportagem apurou ainda que Bernard assinará por quatro anos e receberá um salário anual de € 6 milhões (cerca de R$ 25,8 milhões na cotação atual). A multa rescisória será de € 45 milhões (R$ 194 milhões). O jogador viaja ainda nesta segunda para Liverpool, onde fará exames médicos antes de ser apresentado.





Bernard era visto como uma ótima oportunidade de negócio por ser jovem e ter se tornado agente livre depois de, em junho, deixar o Shakhtar Donetsk, onde não chegou a um acordo de renovação. Ou seja, iria de graça para qualquer clube.





O meia-atacante chegou a se aproximar de um acerto com o Chelsea, depois com o Milan, mas as condições oferecidas pelo Everton foram superiores e fizeram a diferença na corrida para contratá-lo. Ele recebeu diversas ofertas, principalmente na Europa.





No Everton, Bernard encontrará o atacante Richarlison e viverá na mesma cidade de Alisson, Fabinho e Roberto Firmino, trio de brasileiros do Liverpool.





Bernard fará 26 anos no dia 8 de setembro e tem no currículo o título da Taça Libertadores com o Atlético-MG em 2013, além de três Campeonatos Ucranianos pelo Shakhtar. Em 2014, disputou a Copa do Mundo com a seleção brasileira.





Globo Esporte