CBF apresenta números do VAR na Copa do Brasil e equipara aos da Copa do Mundo

A Copa do Brasil representou o início da era do árbitro de vídeo no futebol nacional. Por isso, no dia do sorteio dos mandos de campo das semifinais, nesta quarta-feira, a CBF apresentou dados colhidos nos oitos jogos das quartas de final – todos contaram com o uso do VAR.





Representantes dos departamentos que implementaram o árbitro de vídeo na competição chegaram a comparar alguns números com os da última Copa do Mundo. No entanto, fizeram a ressalva de que a quantidade de jogos foi muito menor. Além disso, foram apresentados vídeos de lances nos quais houve checagem com áudios das conversas entre os árbitros de campo e de cabine.





- Tivemos uma fantástica recepção do VAR pelos clubes. Treinadores e jogadores assimilaram bem os conceitos e respeitaram nos jogos. Isso ajudou muito - afirmou o gerente de planejamento do VAR, Ricardo Bretas.





Por meio do consultor estatístico da Comissão de Arbitragem para o VAR, Ítalo Medeiros, a CBF apresentou os números dos oitos jogos das quartas de final da Copa do Brasil, além de algumas comparações.





Checagens/revisões: 58 (média de 7,25 por partida) - Média da Copa do Mundo: 7 por partida





Checagens de cartão vermelho: 22





Checagens de pênalti: 20





Checagens de gol: 13





Checagens de erro de identificação: 3





Revisões: 2





Tempo médio por checagem sem conversa com árbitro de campo: 31 segundos





Tempo médio por checagem com conversa com árbitro de campo: 34 segundos





Tempo médio por checagem e visualização da tela pelo árbitro à beira do campo: 1 min e 18 seg





Média de tempo de bola rolando: 57 min e 29 seg - Média da Copa do Mundo (sem prorrogações): 56 min e 55 seg





Globo Esporte