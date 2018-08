Chelsea e Real fecham negócio: Courtois vai para Madri e Kovacic faz caminho contrário

Chelsea e Real Madrid chegaram a um acerto na negociação simultânea que envolvia Courtois e Kovacic. Melhor goleiro da Copa, o belga deixa os Blues em definitivo para assinar contrato válido por seis temporadas com os espanhóis, enquanto o meia croata faz o caminho contrário rumo ao time londrino por empréstimo. Ambos os times anunciaram nesta quarta-feira o negócio, que depende apenas dos exames médicos para ser sacramentado.





No comunicado em que oficializa o acerto por seis temporadas com o melhor goleiro da última Copa (veja abaixo a atuação no jogo que tirou o Brasil da Copa), o Real Madrid informa ainda que o belga será apresentado às 8h desta quinta-feira (horário de Brasília) no Santiago Bernabéu. O clube merengue não divulgou valores da negociação, mas a imprensa espanhola diz que ele custará € 35 milhões (R$ 153 milhões).





Melhores momentos de Brasil 1 x 2 Bélgica pelas quartas da Copa do Mundo 2018

Courtois, que já viveu em Madri entre 2011 e 2014, quando defendeu o Atlético, tinha apenas mais um ano de contrato com o Chelsea e depende agora apenas dos exames médicos para assinar o contrato com os espanhóis. Em contrapartida (e numa negociação independente), Mateo Kovacic chega ao Chelsea num empréstimo válido por uma temporada - os clubes não falam em opção de compra.





Sabendo da provável saída do belga revelado pelo Genk, o Chelsea já se movimentou para buscar um substituto e tirou Kepa Arrizabalaga do Athletic de Bilbao na maior transferência da história envolvendo um goleiro. O valor de € 80 milhões (R$ 345 milhões) equivale à multa rescisória do jogador de 23 anos. Já Kovacic chega para incorpar um setor que tem Kanté, Jorginho e Fàbregas.





A carreira de Courtois em clubes





Genk de 2008 a 2011 - Títulos: 1 Campeonato Belga





Atlético de Madrid de 2011 a 2014 - Títulos: 1 Campeonato Espanhol e 1 Liga Europa





Chelsea de 2014 a 2018 - Títulos: 2 Premier League, 1 FA Cup e 1 Copa da Liga





Real Madrid (2018)





Globo Esporte