Com futuro indefinido no Real, Vinicius Jr posta texto enigmático nas redes sociais

Em meio às especulações sobre seu futuro no Real Madrid, Vinicius Jr. postou mais uma foto com um texto enigmático. Através da sua conta oficial do Twitter, o ex-jogador do Flamengo mandou um recado. O atacante ainda não estreou pelo clube em uma partida oficial, após dois jogos.





- A luz que me guia é bem mais forte que os olhos que me cercam - escreveu o atacante, junto com uma foto saindo do vestiário do estádio Santiago Bernabéu, casa dos merengues.





Nesta quinta-feira, o jornal "Mundo Deportivo" afirmou que o treinador merengue, Julen Lopetegui quer "blindar" o jovem jogador. A blindagem, no entanto, poderia fazer o jovem ser emprestado ou atuar no Castilla, que seria o time B do Real Madrid.





Segundo a publicação, o treinador quer dosar os minutos jogados pelo jovem brasileiro para que não se "queime". Em altas esferas do clube, no entanto, acredita-se que Vinicius deveria jogar e acumular minutos para se adaptar melhor ao futebol espanhol.





Globo Esporte