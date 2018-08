Com Perdigão e Gabiru, Atlético-PR lança time com ex-jogadores do clube

O Atlético-PR vai lançar oficialmente no próximo domingo seu projeto de equipe masters. Recheado de jogadores que fizeram parte do título do Campeonato Brasileiro de 2001 e outros atletas que passaram pelo clube, o time batizado de "CAP Masters" enfrentará uma equipe formada por autoridades de São Jorge do Ivaí-PR, cidade localizada a 480 quilômetros de Curitiba. A partida está marcada para as 9h30, no Estádio Municipal Antonio Granzotto.





Segundo a assessoria do Furacão, não haverá cobrança de ingresso no estádio. O time conta com nomes como Perdigão, Adriano Gabiru, Nem, Gustavo, Rogério Corrêa, Alessandro, Cocito, Rodriguinho, Rogério Souza, Marcão e Paulo Miranda.





O "CAP Masters" é uma iniciativa de ex-jogadores do Furacão, que pretendem participar de eventos voltados à divulgação da marca do clube e da Escola Furacão.





- Está sendo muito importante para nós. É uma oportunidade de reunir os jogadores e ver os amigos novamente. E também vamos ajudar a divulgar a marca do clube, a trazer novos sócios e dar à torcida a possibilidade de rever em campo esse jogadores que defenderam essa camisa com tanto sucesso e dedicação, disse o ex-lateral-direito Alessandro.





Globo Esporte