Com proposta, T. Cardoso é liberado de semifinal; Serginho e Pimentinha também são desfalques

(Foto: Rogério Moroti / Agência Botafogo)









O Botafogo-SP terá três desfalques para enfrentar o Cuiabá neste domingo, no jogo de ida das semifinais da Série C do Brasileiro. O goleiro Tiago Cardoso, o volante Serginho e o atacante Pimentinha não viajaram com a delegação para a capital do Mato Grosso.





Em nota divulgada pelo Botafogo, Tiago Cardoso tem proposta de outro clube e foi liberado da partida para acertar sua situação. Ele tem contrato com o Pantera até 14 de outubro. A direção afirmou que se pronunciará apenas na segunda-feira.





O volante Serginho e o atacante Pimentinha estão com contusão na coxa e a comissão técnica e o departamento médico decidiram poupar a dupla.





Por outro lado, o lateral-direito Marcos Martins, que ficou fora do jogo do acesso contra o Botafogo-PB por conta de uma lesão, viajou com o elenco e deve retornar.





Os substitutos dos atletas não foram confirmados pelo técnico Léo Condé.





Globo Esporte