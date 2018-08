Com tática perfeita, Barrichello voa no fim e é campeão da Corrida do Milhão

Fernanda Freixosa/Stock Car









Em uma prova imprevisível, o caminho parecia mais claro para Daniel Serra. O líder do campeonato e pole da Corrida do Milhão, porém, pouco pôde aproveitar seu lugar na dianteira. Em uma disputa marcada por acidentes e entradas do safety car, valeu a inteligência de uma tática ousada. Pouco antes da última volta, Rubens Barrichello tomou o lugar de Max Wilson ao sair dos boxes e conquistou a vitória no circuito oval do anel externo de Goiânia.





Campeão em 2014, Rubinho conquista a sua segunda vitória na Corrida do Milhão. Max Wilson ficou com o segundo lugar, seguido pelo português Antônio Félix da Costa, que também chegou a flertar com a vitória. Felipe Massa, uma das atrações da prova, voltou a sofrer, teve um pneu furado ao escapar da pista já na reta final da prova e terminou em 22º lugar.





- O Mau-Mau (Maurício Ferreira, chefe da equipe) dizia para não termos medo de sermos diferentes. Ficar na pista era um risco, pois podia entrar um safety car, que já tinha entrado outras vezes. Para nós, graças a Deus, não recebi nenhum toque, mas foi uma prova de muitos acontecimentos, alguns acidentes que a gente precisa revisar. De qualquer forma, ficar na pista andando rápido e, cara, usar o Fan Push, aquele que o público votou, aquele que o público me ajudou. É realmente pagar de volta todos aqueles momentos que a gente teve junto nos 19 anos de Fórmula 1. Agradecer a Deus por estar aqui – vou sempre me emocionar, porque não posso me esquecer do problema de saúde que tive no começo do ano. Com 46 anos, competitivo desse jeito, só posso agradecer aos céus de verdade - disse Barrichello.





Ainda na volta de apresentação, Antônio Pizzonia e Átila Abreu tiveram problemas, e o safety car foi para a pista. Na largada, Daniel Serra acelerou e manteve a ponta. Segundo colocado, Rubens Barrichello viu o português Antônio Félix da Costa tomar seu lugar. Felipe Massa, que havia largado em 28º lugar, ganhou seis posições e pulou para 22º.





Na primeira volta, Galid Osman escapou da pista e se chocou com a parede de proteção. Os pneus foram para a pista, e o safety car voltou à prova. O carro de segurança voltaria pouco depois, após Júlio Campos também se chocar com a parede de proteção. Na prova, Daniel Serra se manteve na dianteira, seguido por Félix da Costa. Logo atrás, Max Wilson empurrou Rubinho para o quarto lugar.





Ao sair para os boxes, porém, Daniel Serra viu seu carro morrer e perdeu posições. Depois de todos os outros pilotos pararem, Lucas Foresti, que só havia abastecido, assumiu a liderança, seguido por Félix da Costa. Foi o momento, então, do maior susto do domingo. Thiago Camilo rodou em meio a cinco carros. Todos conseguiram escapar, menos Cacá Bueno. O piloto tentou desviar, mas se chocou com a lateral do carro de Thiago Camilo. Cacá chegou a perder uma de suas portas e foi parar no muro de proteção, mas saiu sem ferimentos.





Com o safety car mais uma vez na pista, 24 dos 33 carros que começaram a corrida seguiam na briga pelo título. Na relargada, Foresti logo foi ultrapassado por Félix da Costa e por Max Wilson, a sete minutos do fim da prova. Felipe Massa, com problemas em todo o fim de semana, saiu da pista, rodou e voltou com o pneu furado.





Na reta final, Max Wilson saiu para fazer abastecimento na abertura da segunda janela de abertura dos boxes. Na volta seguinte, Félix da Costa fez o mesmo, mas não conseguiu tomar o lugar brasileiro. Rubinho, porém, usou a mesma tática de Max e voltou dos boxes na frente para a última volta da prova. Dali até o fim, acelerou para conquistar sua segunda vitória na Corrida do Milhão.





Resultado da prova:





1. 111 Rubens Barrichello (Full Time Sports) – 39 voltas em 41m24s444

2. 65 Max Wilson (Eurofarma RC) – a 0s684

3. 444 Antonio Félix da Costa (Hero Motorsport II) – a 1s250

4. 88 Felipe Fraga (Cimed Chevrolet Racing) – a 4s791

5. 80 Marcos Gomes (Cimed Chevrolet Racing Team) – a 7s333

6. 10 Ricardo Zonta (Shell V-Power) – a 9s654

7. 18 Allam Khodair (Blau Motorsport) – a 10s703

8. 29 Daniel Serra (Eurofarma RC) – a 15s700

9. 9 Guga Lima (Vogel Motorsport) – 17s707

10. 3 Bia Figueiredo (Ipiranga Racing) – a 17s911

11. 46 Vitor Genz (Eisenbahn Racing Team) – a 17s71

12. 86 Agustín Canapino (Cimed Chevrolet Team) – a 18s321

13. 12 Lucas Foresti (Cimed Chevrolet Racing Team) – a 18s635

14. 8 Rafael Suzuki (Bardahl Hot Car) – a 19s279

15. 70 Diego Nunes (Full Time Bassani) – a 34s995

16. 117 Guilherme Salas (Bardahl Hot Car) – a 38s925

17. 555 Renato Baga (Bardahl Cifarma RZ) – a 42s133

18. 44 Bruno Baptista (Hero Motorsport) – a 42s169

19. 51 Átila Abreu (Shell V-Power) – a 1 volta

20. 5 Denis Navarro (Cavaleiro Sports) – a 8 voltas

21. 11 Lucas Di Grassi (Hero Motorsport) – a 9 voltas

22. 19 Felipe Massa (Cimed Chevrolet Team) – a 9 voltas





NÃO COMPLETARAM





23. 21 Thiago Camilo (Ipiranga Racing) – a 18 voltas

24. 0 Cacá Bueno (Cimed Chevrolet Racing) – a 18 voltas

25. 77 Valdeno Brito (Eisenbahn Racing Team) – a 21 voltas

26. 90 Ricardo Maurício (Full Time Sports) – a 22 voltas

27. 4 Julio Campos (Prati-Donaduzzi Racing) – a 32 voltas

28. 110 Felipe Lapenna (Cavaleiro Contuflex) – a 34 voltas

29. 28 Galid Osman (Cavaleiro Sports) – a 37 voltas

30. 1 Antonio Pizzonia (Prati-Donaduzzi Racing) – a 39 voltas

31. 30 Cesar Ramos (Blau Motorsport) – excluído

32. 83 Gabriel Casagrande (Vogel Motorsport) – desclassificado

33. 33 Nelson Piquet Jr. (Full Time Bassani) – desclassificado





Classificação do campeonato:





1º Daniel Serra - 163 pontos

2º Marcos Gomes - 127

3º Max Wilson - 120

4º Rubens Barrichello - 115

5º Felipe Fraga - 113

6º Júlio Campos - 89

7º Cacá Bueno - 80

8º Ricardo Zonta - 68

9º Lucas di Grassi - 68

10º Átila Abreu - 65





Globo Esporte