Com três gols de Rudi, Blumenau vence o Marreco em jogo de viradas

(Foto: José Delmo Menezes Jr/Marreco)









Marreco e Blumenau fizeram, na noite deste sábado, um dos jogos mais emocionantes da temporada 2018 da LNF. Melhor para a equipe de Santa Catarina, que volta de Francisco Beltrão (R) com uma importante vitória de 5 a 3. A partida teve muitas reviravoltas e um herói: Rudi, atrilheiro da noite com três gols.





O Marreco saiu na frente com menos de um minuto. O autor do gol foi o artilheiro Pedro Rei. Aos 13, o Blumenau chegou ao empate com Lucas. Não demorou muito, e o time visitante pulou na frente graças a um gol de Rudi.





Veio o segundo tempo, e a partida seguiu equilibrada. Aos dois minutos, Sinoê fez 2 a 2. Aos 10, Pedro Rei marcou pela segunda vez na noite recolocando o Marreco na frente. Só que a equipe de Francisco Beltrão não teve tempo para comemorar. Com gols de Rudi aos 11 e aos 15, o Blumenau conseguiu nova virada. Para fechar a noite com chave de ouro, Libânio fez o quinto gol dos catarinenses a dois minutos do fim.





Ainda neste sábado, o Cascavel goleou o lanterna Belém por 10 a 3. Ronaldo (três), Adeirton (dois), Madson (dois), Ian, Banana e Luciano marcaram os gols dos paranaenses. Edilson (dois) e Lucas descontaram para o Belém, que segue sem somar pontos na temporada. Com o resultado, o Casacavel pulou da 16ª para a 15ª posição, trocando de colocação com o São José.





Jogos da 14ª rodada:





30/07 (segunda-feira)

Corinthians 0 x 2 Assoeva





01º/08 (quarta-feira)

Sorocaba 1 x 0 Paraíso





03/08 (sexta-feira)

Marechal Rondon 4 x 0 Foz Cataratas

São José 2 x 2 Tubarão





04/08 (sábado)

19h - Cascavel x Belém

20h15 - Marreco x Blumenau





05/08 (domingo)

11h - Joaçaba x Carlos Barbosa (SporTV)





19/08 (domingo)

11h - Minas x Joinville





21/08 (segunda-feira)

19h - Jaraguá x Atlântico Erechim





Globo Esporte