Comercial quer atenção com Paulista em rodada da Segunda Divisão do Paulista

(Foto: Rafael Alves/Divulgação)

O Comercial-SP quer manter a liderança e a invencibilidade na Segunda Divisão do Campeonato Paulista contra o Paulista, em Jundiaí. Os 18 jogos sem perder colocam o Leão como o alvo principal de sua chave. Por isso, de acordo com o meia Cesinha, é preciso atenção com o próximo adversário.





“Pela invencibilidade, são 18 jogos, todos vão querer nos vencer. Sabemos que as equipes catimbam, especialmente se saem vencendo, como aconteceu contra o Bandeirante. Mas tivemos tranquilidade para empatar e virar. Isso mostra que nossa cabeça está boa. Teremos um jogo mais difícil em Jundiaí”, comentou o meia.





A partida acontece no domingo (12), às 10h, no Estádio Jaime Cintra. O encontro também é entre os primeiros colocados do grupo 8 e uma vitória, seja do Comercial ou do Paulista, coloca a equipe na próxima fase.





Osvaldo Cruz adere a campanha de troca de ingressos





Para motivar a torcida, o Osvaldo Cruz vai realizar, pela terceira vez, a campanha “Futebol Sustentável”, onde o torcedor tem a oportunidade de trocar duas garrafas pet por um ingresso para o duelo com a Inter de Bebedouro, no sábado, às 16h.





“Contra a Francana, cerca de 700 pessoas trocaram e foram ao Brenão. Diante do Vocem, esse número subiu para pouco mais de 1200. Esperamos agora esgotar os 2 mil ingressos disponibilizados, até porque ontem (terça-feira) foi o melhor primeiro dia, na comparação com as outras duas trocas”, disse o presidente do clube Rubens Romanini.





Na segunda colocação do grupo 6, o Osvaldo Cruz já pode carimbar a vaga neste fim de semana, caso vença a Inter e o Vocem derrote a Francana. Ainda restam duas rodadas para o fim da segunda fase.