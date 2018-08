Conmebol nega recurso de Racing pedindo punição ao River por escalação irregular

A Conmebol negou, nesta quarta, o recurso de reconsideração, efetuado pelo Racing, contra a decisão no caso envolvendo Bruno Zuculini, do River Plate. Na ocasião, a entidade máxima do futebol sul-americano havia decidido não penalizar o River pela escalação irregular do jogador na Libertadores.





De acordo com comunicado da entidade, ainda cabe recurso na Câmara de Apelações da Conmebol, no prazo de sete dias corridos, contados um dia após a notificação. O clube argentino já havia prometido recorrer ao Tribunal Arbitral do Esporte (TAS), caso o seu recurso de reconsideração não seja atendido.





Bruno Zuculini foi expulso no dia 28 de agosto de 2013, quando defendia o Racing, numa partida contra o Lanús pela Sul-Americana. Pegou quatro jogos de gancho, mas, com uma anistia dada em 2016, a pena caiu para dois. Neste ano, portanto, após ser contratado, ele deveria cumprir dois jogos de suspensão. Mas isso não ocorreu, e ele atuou pelo River Plate em todos os sete compromissos pela Libertadores.





O River Plate consultou a Conmebol para saber se havia alguma punição pendente ao jogador - e se, portanto, poderia utilizá-lo na Libertadores. A entidade, na ocasião, respondeu que não havia pendências. Diferentemente do caso relacionado a Carlos Sánchez, do Santos, a Conmebol assumiu a culpa pela escalação irregular como "erro administrativo".





Globo Esporte