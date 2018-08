Conmebol rebate rumores de paralisação da Libertadores: "Não há alterações"

A Conmebol rebateu, na noite deste domingo, os rumores propagados principalmente na imprensa argentina e em redes sociais de que a disputa da Libertadores da América poderia ser paralisada. Em resposta a uma notícia de que o Tribunal Arbitral do Esporte (TAS) poderia intervir na competição, a entidade disse que "não há alterações na programação" e que "serão realizadas todas as partidas" de volta das oitavas de final.





Os boatos surgiram porque o Racing enviou, no último sábado, um ofício à Conmebol pedindo para que o River Plate fosse eliminado por ter escalado Bruno Zuculini de maneira irregular no jogo de ida das oitavas - com mando do Racing, a partida terminou 0 a 0.





Zuculini foi expulso em 2013 na Sul-Americana, ainda precisa cumprir dois jogos de suspensão, mas, ainda assim, entrou em campo em todos os sete jogos do River na Libertadores até aqui. No entanto, a entidade sul-americana já informou que o clube não será punido. Clique aqui e entenda.





Alguns veículos na Argentina disseram na noite deste domingo que o TAS, respaldado pelo ofício do Racing, iria pedir a paralisação da Libertadores. O Tribunal de Arbitragem, no entanto, não dispõe de tal autonomia.





O TAS não pode suspender a Libertadores. Trata-se de um tribunal de ARBITRAGEM, que atua quando uma disputa não foi resolvida em instância anterior (neste caso, a Conmebol). O TAS não atua se ninguém recorrer a ele — e, neste caso, ninguém recorreu a ele.





Com relação aos rumores, a Conmebol respondeu através de seu perfil oficial no Twitter:





- A Direção de Competições da Conmebol informa que não há alterações na programação da Libertadores, e que todas as partidas programadas serão realizadas a tempo.





Portanto, até última ordem, as partidas de volta das oitavas de final da Libertadores estão mantidas. São elas:





28 de agosto





19h30 - Santos x Independiente

21h45 - Grêmio x Estudiantes

21h45 - Atlético Nacional x Atlético Tucumán





29 de agosto





19h30 - River Plate x Racing

21h45 - Corinthians x Colo-Colo

21h45 - Cruzeiro x Flamengo





30 de agosto





19h30 - Libertad x Boca Juniors

21h45 - Palmeiras x Cerro Porteño





