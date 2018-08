Corinthians-Guarulhos apresenta novidades para temporada 2018/19

A equipe de vôlei Corinthians-Guarulhos foi oficialmente apresentada nesta terça-feira, 31/07, no CT do Corinthians. O time vai contar com Serginho (líbero), Sidão (central), Rivaldo (oposto), Riad (central), Fábio (ponteiro), Cesinha (levantador) e Gabriel (oposto) e com os recém contratados Marcelinho (levantador), Diogo (ponteiro), Cristiano (levantador), Luan (ponteiro), Nicolas (central), Anderson (central), Arthur (ponteiro) e Erick (ponteiro). A equipe já entrará em quadra na abertura do Campeonato Paulista, que começa dia 10 de agosto.





“Essa mescla é nosso trunfo, pois acreditamos que os jovens trarão um novo fôlego, eles chegam com mais rapidez, agilidade, e os mais experientes podem orientá-los sobre como usar isso em benefício da equipe”, explicou o recém-chegado técnico, Gerson de Oliveira, o Gersinho, que também falou sobre a importância da equipe utilizar a estrutura do CT para o preparo físico. “Temos um suporte muito bom para o fortalecimento muscular no local e treinar na areia é fundamental para o fortalecimento muscular dos jogadores”.





O elenco, que na temporada 2017/18 conquistou a Taça Ouro e foi vice-campeão do Campeonato Paulista, tem Serginho como coordenador técnico. “Não podemos prometer títulos, mas podemos dizer com certeza que daremos o nosso melhor, jogaremos com raça porque essa camisa merece”, disse Serginho, que também falou sobre como ajudou Gersinho a escolher os novos atletas. “Meu filho Marlon foi muito importante nesse processo porque ele abriu minha cabeça e meus olhos para esses garotos que têm qualidade de jogadores de Seleção Brasileira”.





Marcelinho chega como capitão do time e disse estar preparado para a torcida. “Normalmente os clubes são empresa, mas quando representamos uma cidade e um clube como o Corinthians é diferente, pois são mais de 40 milhões de torcedores que de alguma forma estão presente, seguem, compartilham, cobram, dão ânimo. Temos que dar o máximo nos treinos e nos jogos”.





O evento de apresentação contou com a presença do Prefeito de Guarulhos, Guti, do Diretor Adjunto de Esportes Terrestres do Corinthians, Luiz Vagner Alcântara, e do Gestor do Corinthians-Guarulhos, Anderson Marsili, que anunciou a renovação da parceria com o clube e também com a Prefeitura de Guarulhos por mais dois anos.





A comissão técnica também foi apresentada e tem Rafa Almeida (assistente técnico), Ronaldo Finotti (supervisor), Renato Soliaman (fisioterapeuta chefe), Hermison Alves (preparador físico) e Marlon (supervisor assistente).





Na quarta, dia 1 de agosto, o Corinthians-Guarulhos participa de um amistoso contra Itapetininga , no ginásio da Ponte Grande, onde acontecem os treinos do time, que manteve a parceria com a Cidade. A entrada é gratuita. E terá sua grande estreia dia 10 de agosto, na abertura do Campeonato Paulista.