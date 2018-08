Cuca elogia atuação dos gringos no Santos e se irrita com perguntas sobre busca de um camisa 9

(Foto: Guilherme Dionízio/Estadão)









O Santos voltou a vencer no Campeonato Brasileiro após derrotar o Sport por 3 a 0, neste sábado, na Vila Belmiro, pela 19ª rodada do torneio nacional. Além disso, o técnico Cuca engatou a segunda vitória consecutiva sob o comando do Peixe – já havia vencido o Cruzeiro pela Copa do Brasil na quarta-feira.





O treinador destacou os dois dias sem treinos no CT Rei Pelé após eliminação para o Cruzeiro. Na quinta, o time fez um trabalho regenerativo na academia enquanto na sexta, uma forte chuva alagou o gramado. Ele optou por dar um descanso a alguns titulares, como Renato, Pituca, Rodrygo e Bruno Henrique, promovendo a entrada dos gringos (Carlos Sánchez, Bryan Ruiz e Derlis González), além do retorno de Eduardo Sasha, recuperado de lesão.





– É crucial, é fundamental. O mais importante de tudo era a vitória. O que fizemos hoje foi pensar no presente e futuro. Se vencesse, estaria ótimo. Não colocamos uma equipe em campo nesta semana após o jogo contra o Cruzeiro. Bryan, Sánchez e Derlis nunca jogaram juntos. Devemos pensar no futuro. O pessoal vem em uma sequência de desgaste e o risco de lesão é grande. Temos de tomar decisões e tomamos decisões certas – analisou Cuca.





Ao ser questionado pela busca de uma camisa 9, Cuca se irritou e desconversou. O Santos se frustrou nas buscas por Nicolás Blandí, Marco Ruben, Vagner Love, Marcelo Moreno e Junior Brandão, sendo alguns destes indicados pelo próprio treinador. Antes do jogo, o presidente José Carlos Peres disse que ainda buscaria um centroavante. Cuca, porém, agora demonstrou que prefere blindar o elenco e ir com os atuais jogadores até o fim do ano.





– Não está procurando nada, estou satisfeito. Não falo mais em contratação, estou bem com os meninos. É covardia falar nisso e o presidente faz o que quiser – disse Cuca.





Antes da partida, a torcida santista fez festa na chegada do ônibus, jogando sal grosso para afastar o momento ruim da equipe. O treinador elogiou a atitude dos torcedores.





– Tudo ajuda quando é do bem. Tudo ajuda. O mais importante foi o empurrão que a torcida deu desde fora do campo até o fim do jogo. Esse é o Santos forte e precisamos sair dessa situação – emendou o treinador.





O elenco santista realiza um treino regenerativo na manhã deste domingo e viaja para Buenos Aires no período da tarde. O primeiro jogo das oitavas de final da Libertadores contra o Independiente será na terça-feira.





