Danilo Fernandes tem ruptura no tendão do ombro e não deve mais jogar em 2018

(Foto: Ricardo Duarte/Divulgação)









O que se desenhou como temeridade virou uma notícia ruim de digerir para o Inter. O goleiro Danilo Fernandes não deve mais atuar em 2018. Após realizar exames na manhã desta sexta-feira, ele teve constatada ruptura no tendão do ombro direito e passará por uma artroscopia para reparação. O tempo estimado de parada é de quatro meses.





Apesar de ter treinado durante a semana, Danilo ficou fora da atividade desta sexta em decorrência do problema no ombro direito. Segundo a assessoria de imprensa do clube, ele seria reavaliado dia a dia para saber se enfrentaria o Atlético-MG na segunda-feira, pela 17ª rodada do Brasileirão.





No entanto, na entrevista coletiva após o trabalho no CT do Parque Gigante, o técnico Odair Hellmann mostrou-se pessimista quanto à presença do arqueiro em Belo Horizonte. No início da tarde, o Inter divulgou o resultado do exame: ruptura no tendão do ombro direito. Terá de passar por uma artroscopia e ficará quatro meses em recuperação. Dificilmente volta a jogar em 2018.





O jogador sentiu o problema em uma queda durante a vitória por 3 a 0 sobre o Botafogo, no fim de semana passado, no Beira-Rio. Logo após o anúncio da lesão, o goleiro foi ao Instagram para tranquilizar os torcedores.





A saída do goleiro titular abre caminho novamente para Marcelo Lomba, reserva imediato. Danilo Fernandes deixa a equipe com 20 partidas disputadas na temporada e 14 gols sofridos. Lomba assume a posição com um cartel semelhante: 15 jogos e 10 tentos sofridos. Na segunda-feira, o Inter enfrenta o Atlético-MG pela 17ª rodada, às 20h, no Independência.





Globo Esporte