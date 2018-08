Djokovic bate Federer, é campeão em Cincinnati e se torna primeiro a vencer todos os Masters 1.000

(Foto: AP Photo/John Minchillo)









Novak Djokovic deixou a escrita para trás e não deu chances para Roger Federer na decisão do Masters 1.000 de Cincinnati, neste domingo. O sérvio venceu por 2 sets a 0 (duplo 6/4) em 1h25 de partida e agora passa a ser o primeiro a ter todos os títulos possíveis de torneios deste nível - são nove no total. Foi a sexta decisão de Djoko em Cincinnati. Até então, ele acumulava duas derrotas contra Andy Murray e três contra o suíço.





Federer teve dificuldades para confirmar seu saque logo no primeiro game, mas conseguiu. Consistente no fundo da quadra, Djokovic defendia bem seus games e, no sétimo, quando o suíço sacava, conseguiu a primeira quebra da partida, abrindo caminho para fechar o set em 6/4.





A resposta de Federer veio no início da segunda parcial, ao quebrar o serviço de Djoko já no segundo game. Porém, o sérvio ganhou de presente o game seguinte, quando o suíço cometeu dupla falta e um erro não forçado nos dois pontos finais. No sétimo game, Federer chegou a abrir 40-0, mas Djokovic reagiu e conseguiu nova quebra. Sacando com 5/4, o sérvio fechou a conta após um erro não forçado do rival.





Globo Esporte