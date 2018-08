Em acidente impressionante, Ericsson bate, capota diversas vezes, mas passa bem

O segundo treino livre para o GP da Itália começou de forma assustadora para Marcus Ericsson e a equipe Sauber nesta sexta-feira. Com menos de três minutos de sessão, o sueco entrava na zona de frenagem da primeira curva quando, de forma estranha, perdeu a traseira do carro, se chocou contra o muro e capotou diversas vezes até parar. Apesar do choque violento, o piloto deixou o carro sozinho, passou rapidamente no centro médico e passa bem.





Ainda não há informações oficiais sobre a causa do acidente. Contudo, nas primeiras imagens divulgadas pela categoria dá para ver que a asa móvel do piloto (DRS) não fechou durante a frenagem, e permanecia aberta mesmo com o carro já apontando para o muro. O que caracteriza um erro, já que o sistema é desenvolvido para fechar automaticamente quando há a desaceleração do carro.









Os treinos livres e classificatório para o GP da Itália serão transmitidos ao vivo pelo SporTV2. No domingo, a TV Globo mostra a prova a partir das 10h (horário de Brasília). Acompanhe todas as atividades em Monza em tempo real pelo GloboEsporte.com, que também exibe a corrida ao vivo.





Globo Esporte