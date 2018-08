Em Assunção, Brasil e Argentina decidem a Liga Sul-Americana em dois jogos

(Foto: Ricardo Artifon/CBFS)









Brasil e Argentina decidem, neste fim de semana, a Liga Sul-Americana de Futsal. Organizado pela Conmebol, o torneio reúne as seleções principal e sub19 dos países do continente. O confronto coloca frente à frente os campeões dos dois módulos da competição, ambos realizados em 2017. Enquanto os brasileiros foram campeões do Zonal Norte, o argentinos levaram o título do Zonal Sul.





O primeiro encontro entre Brasil e Argentina será neste sábado, às 18h30 - horário de Brasília. Nesta partida, as equipes atuarão com suas respectivas seleções de novos. O jogo derradeiro acontece no domingo, às 20h30. Na ocasião, brasileiros e argentinos jogarão com suas equipes principais.





A decisão seguirá o sistema de pontos corridos, tendo como campeão o país que somar a maior pontuação ao final das duas partidas. Em caso de dois empates ou vencedores alternados, o torneio será decidido nos pênaltis.





A final entre Brasil e Argentina estava marcada anteriormente para ocorrer na China. Porém, a Conmebol remarcou as partidas para a Assunção. Confira os convocados do Brasil:





Seleção principal





Goleiro: Careca;

Fixos: Gledson e João Pedro;

Alas: Jamur, Neguinho, Suelton, Sol Sales e Matheus;

Pivôs: Vini e Barbosinha.





Seleção sub-19





Goleiros: Dennis e Kelvin;

Fixos: Fernando e Lucas Gomes;

Alas: Leozinho, Evandro, Torres e Marcílio;

Pivôs: Israel e Arthur.





