Erro de transição, time reativo: as impressões de Condé sobre a derrota do Botafogo-SP

O técnico Léo Condé analisou como equilibrado o duelo entre os Botafogos pelo jogo de ida das quartas de final da Série C do Brasileiro. O Belo da Paraíba levou a melhor sobre o Pantera de Ribeirão Preto por 1 a 0, no Almeidão.





Segundo Condé, o Botafogo-SP teve uma postura reativa por conta de ter atuado como visitante e disse que seu time soube controlar o adversário até sofrer o gol de Juninho, na segunda etapa.





– Alertamos os atletas para as jogadas nas laterais, a bola parada do Marcos Aurélio. Mas um lance que pecamos, eles acharam uma bola, mas nada de desesperar. Vamos fazer as correções necessárias para fazermos um bom jogo no domingo – analisou o técnico.





– Defendemos mais, tivemos boas situações no primeiro tempo, poderíamos ter feito o gol. Na transição erramos muito. Temos que trabalhar mais a bola, ter menos pressa, às vezes é até característica do nosso time, poderíamos ter ficado mais com a bola. Não adianta lamentar agora. Temos que trabalhar – completou Condé.





Para conquistar o acesso, o Tricolor de Ribeirão Preto precisará vencer por dois gols de diferença no Santa Cruz. Se derrotar o Belo por um gol de vantagem, o confronto será decidido nos pênaltis.





A partida de volta entre os Botafogos acontece no próximo domingo, às 19h, no estádio Santa Cruz.





Globo Esporte