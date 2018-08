Etapa de Porto Alegre do Circuito CAIXA recebe medalhista olímpico

(Foto: Luiz Doro /adorofoto/HT Sports)









Medalha de bronze nos Jogos Olímpicos Atlanta/1996, Arnaldo Oliveira acredita em cinco valores para a formação de uma pessoa, seja um cidadão de bem ou um atleta de alto nível: motivação, disciplina, comprometimento, determinação e persistência. Esses são alguns dos conceitos que o ex-atleta pretende transmitir a meninos e meninas do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul - Campus Restinga, em Porto Alegre. A palestra será nesta sexta-feira (24), às 10h, e faz parte da etapa do Circuito de Corridas CAIXA na capital gaúcha, com largada no domingo (26).





Arnaldo falará para um grupo 200 crianças, entre oito e 14 anos. Para o medalhista olímpico e integrante do programa Heróis do Atletismo CAIXA, essa é uma oportunidade de ouro. “A garotada costuma perguntar sobre o início da minha carreira, se foi difícil e como cheguei à conquista da medalha de bronze na Olimpíada. É quando cito os cinco valores. Sem eles, ninguém consegue ser nada na vida. Também argumento que é preciso acreditar nos sonhos, mas seguir o caminho do bem, o que significa dizer que esporte e escola andam juntos. Conto que fui a quatro olimpíadas e fiz duas faculdades (educação física e fisioterapia) e consegui porque sabia ocupar meu tempo”, explica.





A mensagem que Arnaldo deixa em suas conversas com as crianças sempre une família e escola. “Digo que escutem seus pais, pois educação vem de casa. Depois, que prestem atenção às orientações dos professores, porque a escola é a segunda família. Pais e educadores querem sempre o melhor para seus filhos e alunos. Quem sabe ouvir e seguir seus ensinamentos, inevitavelmente alcançará o sucesso ao final de sua jornada”, ensina o ex-atleta, especialista nas provas de 100m e 200m, que completa. “É sempre um privilégio participar do Circuito CAIXA, o mais tradicional do Brasil e sucesso há 15 anos. Que continue assim por muito mais tempo, com a credibilidade de uma corrida extremamente bem organizada e de grande valia para atletas de ponta e para amadores que buscam, além de melhorar desempenho, saúde”.





Ainda dá tempo de correr





As inscrições para a etapa de Porto Alegre do Circuito de Corridas CAIXA pela Internet terminam nesta quarta-feira (22). Para garantir participação na corrida do domingo (26), é preciso acessar o site oficial do evento http://www.circuitocaixa.com.br/#porto-alegre . A prova será disputada no Parque Marinha do Brasil, a partir das 9h, e contará com percursos de 5km e 10km, com opções para participação em duplas e caminhada.





Quem perder o prazo de inscrição online, ainda poderá correr. Após quarta-feira, será possível garantir participação na etapa da capital do Rio Grande do Sul do Circuito CAIXA apenas de forma presencial. A organização receberá os últimos pedidos durante a entrega dos kits dos atletas (composto por número de peito e camiseta), na Loja Centauro do Bourbon Shopping Country (Av. Túlio de Rose, 80) na sexta-feira (24), das 10h às 20h, e no sábado (25), das 10h às 17h. Não serão entregues kits no dia da prova, nem após a mesma. No sábado, as pessoas que foram à loja da Centauro terão a oportunidade de conhecer o medalhista olímpico Arnaldo Oliveira, que estará disponível para autógrafos e fotos entre 11h e 12h.





Sétima corrida do ano





A etapa de Porto Alegre do Circuito de Corridas CAIXA vai receber atletas de ponta e milhares de amadores de diferentes níveis de condicionamento físico. Os profissionais correm na Elite 10km, enquanto os demais podem escolher entre os percursos de 10km, 5km (individual e duplas) e caminhada. O evento de domingo será o sétimo da temporada de aniversário de 15 anos do Circuito CAIXA. Neste ano, as cidades de Belo Horizonte, Uberlândia, Salvador, Campo Grande, Recife e Fortaleza receberam a competição.





Criado em 2004, o Circuito CAIXA já recebeu mais de 280 mil pessoas em 131 provas pelo Brasil até 2017, seguindo de forma ininterrupta no apoio aos atletas brasileiros de elite e incentivo ao esporte entre os amadores. É uma realização da HT Sports, com patrocínio da CAIXA Econômica Federal e co-patrocínio da Centauro, com apoio do Governo Federal, Indaiá e Nutry. A etapa de Porto Alegre tem supervisão técnica da Federação de Atletismo do Estado do Rio Grande do Sul (FAERGS).





Etapas do Circuito de Corridas CAIXA 2018





1ª etapa - 13/05 – Belo Horizonte

2ª etapa - 19/05 - Uberlândia

3ª etapa - 10/06 – Salvador

4ª etapa - 01/07 - Campo Grande

5ª etapa - 29/07 - Recife

6ª etapa - 05/08 - Fortaleza

7ª etapa - 26/08 - Porto Alegre

8ª etapa - 16/09 - Ribeirão Preto

9ª etapa - 14/10 - Curitiba

10ª etapa - 21/10 – São Paulo

11ª etapa - 25/11 – Brasília

12ª etapa - 08/12 – Goiânia





ZDL