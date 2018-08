Gleyson desencanta, faz 3 e, de virada, Comercial vence Bandeirante na Joia

(Foto: Rafael Alves / Comercial FC)









O Comercial precisou do seu artilheiro para superar o Bandeirante na manhã deste domingo, no Palma Travassos. Gleyson não marcava há três partidas e deixou para descontar de uma vez no BEC. Foram três marcados na vitória de virada do Leão do Norte por 3 a 1, em jogo válido pela quarta rodada da segunda fase do Campeonato Paulista da Segunda Divisão.





Depois de perder pênalti contra o Paulista e passar em branco nas últimas partidas, Gleyson mostrou inspiração e aproveitou as boas jogadas de Cesinha e Danielzinho para desencantar. O jogador agora tem 15 gols e lidera de forma isolada a artilharia da Segundona.





Na classificação, o Comercial também se isolou na liderança do Grupo 8, com oito pontos. O time também soma 18 partidas de invencibilidade no campeonato. O Bandeirante segue na lanterna, com dois pontos.





O BEC volta a jogar no sábado, contra a Itapirense, às 15h, no Chico Vieira. O Leão do Norte enfrenta o Paulista no domingo, às 10h, em Jundiaí.





Bandeirante marca cedo demais





Nada melhor ao visitante do que em seu primeiro ataque balançar a rede para deixar toda a responsabilidade aos donos da casa. E ainda numa falha defensiva que teve seu ponto alto a saída ruim do goleiro Geilson. Pedro Neto aproveitou e tocou por cima para colocar o Bandeirante à frente no placar.





Mas o tempo se mostrou traiçoeiro com o Leão da Noroeste, que se viu em vantagem, mas com muito jogo pela frente. E o Comercial soube aproveitar. Dominou o rival e começou a criar oportunidades. Aos 35, o centroavante Gleyson, pressionado por pênalti perdido contra o Paulista e sem marcar há três jogos, ensaiou sua redenção, mas não aproveitou a chance dada pelo goleiro Douglas.





Aos 44, porém, o artilheiro do Leão do Norte não falhou. Ele dominou o lançamento de Cesinha e bateu sem chances para igualar o jogo antes do intervalo.





O atacante comercialino voltou leve, inspirado e com a cabeça boa, literalmente. Aos dez minutos, Cesinha cobrou falta e Gleyson testou forte para virar o marcador em favor do Leão do Norte.





Mas ainda cabia outro do goleador. Em jogada individual de Danielzinho aos 25 minutos, três jogadores ficaram para trás e o cruzamento foi aproveitado por Gleyson, de cabeça, consolidar a vitória comercialina. Com os três marcados, o centroavante do Leão do Norte chegou aos 15 na Segundona e se isolou ainda mais na liderança.





Globo Esporte