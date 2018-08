Golfistas brasileiros disputam torneiro internacional em Aruba

Se os jogadores de golfe já são apaixonados pelo esporte, competir na paradisíaca Aruba se torna ainda mais emocionante. Entre 24 e 26 de agosto, amadores e profissionais irão competir no Aruba International Pro Am Golf Tournament, que acontece anualmente no campo de golfe Tierra del Sol, um terreno sofisticado e rústico na costa norte da ilha.





O jogador Axell dos Santos foi o profissional escolhido para representar o país na competição. Além dele, golfistas amadores brasileiros que participaram de seletivas ao longo do ano também formam a comitiva. A equipe é formada por Cairo Júnior (Vitória), Alexandre Martins (Itupeva), João Paulo Vargas (Belo Horizonte) e Jacirlei Santos (Curitiba), todos coordenados pelo consultor Paulo Pimentel.





"Muito mais que um torneio de golfe, o Pro-Am em Aruba é uma grande celebração para golfistas de vários países do mundo. O evento supera as expectativas com desafios impostos pelo campo Tierra del Sol, as maravilhas naturais da Ilha Feliz e o desejo de voltar com o titulo", afirma Carlos Barbosa, diretor da Autoridade de Turismo no Brasil.





Sobre o campo





O Tierra del Sol, projetado por Robert Trent Jones Jr. mede 6,23 km de ponta a ponta e proporciona aos golfistas um layout desértico similar aos campos do Sudoeste Americano, além de espetacular vista para o mar cristalino de Aruba. Abrigou os icônicos torneios 1998 Shell's a Wonderful World of Golf e Senior PGA TOURS' Aces Championship em 1996 & 1997. O torneio tem duração de três dias, com 36 buracos, repleto de brindes, prêmios e eventos especiais.