Higuaín afirma que foi convencido por Leonardo para fechar com o Milan

(Foto: Daniele Mascolo / Reuters)









A negociação ainda não está sacramentada, mas Gonzalo Higuaín está muito próximo de fechar com o Milan. O atacante da Juventus estará envolvido em uma troca que tem Caldara e Bonucci, com o primeiro também indo para o time rubro-negro e o segundo voltando à Velha Senhora.





Em seu desembarque em Milão, onde vai tratar dos últimos detalhes de sua transferência, o argentino foi recebido com festa na porta do hotel que irá se hospedar. O atacante, cercado por torcedores e repórteres, afirmou que o brasileiro Leonardo, que é o diretor de futebol do Milan, teve papel fundamental na sua escolha de fechar com o rubro-negro.





- Primeiro assino e depois falo. Estou começando uma nova aventura. Quero agradecer a todos os torcedores do Milan pelo carinho e também os da Juventus, que me deram tanto amor por esses anos. O Leonardo me convenceu. Já falei com o Gattuso e quero ir o mais longe possível com o Milan - afirmou o jogador aos jornalistas presentes.





Desde que chegou a Série A, em 2013, vindo do Real Madrid, Gonzalo Higuaín é o maior goleador do campeonato, com 111 gols em 177 partidas. O atacante argentino é o único jogador que marcou ao menos 15 gols nas últimas cinco temporadas da competição.





Globo Esporte