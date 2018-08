Inscrições da Bild Step Run encerram no dia 30

A Bild Step Run, corrida em formato inédito na cidade, promovida pela Bild Desenvolvimento Imobiliário e organizada pela ARS Eventos, acontece no dia 2 de setembro (domingo), às 8 horas, no Intercity Hotel, na Avenida Presidente Kennedy, 1657, na Ribeirânia. As inscrições, já no segundo lote, custam R$ 95,00, e encerram na próxima semana, dia 30/08 (sexta-feira) – restam poucas vagas. Serão apenas 100 competidores que deverão subir 13 andares e 214 degraus no menor tempo. Todo o valor arrecadado com as inscrições será doado para duas instituições sociais da cidade: APAE Ribeirão Preto e Hospital de Câncer de Ribeirão Preto, da Fundação SOBECCan.





A Bild Step Run oferecerá toda a infraestrutura necessária com pontos de hidratação, equipe médica, staff completo e sistema de cronometragem. A largada, nas escadas de emergência do prédio, será em formato de bateria, com dois atletas, a cada 30 segundos. Haverá ainda espaço com monitores para filhos dos competidores e estacionamento com manobrista gratuito.





Retirada de Kits - O kit atleta poderá ser retirado no dia 31/08 (sexta-feira), das 9h às 18h ou no dia 1º/09, das 9h às 12h, na Bild Desenvolvimento Imobiliário, na Avenida Prof. João Fiusa, 2200, em Ribeirão Preto. O kit contém um chip de cronometragem, número de peito, camiseta e brindes de patrocinadores. É obrigatório o uso da camiseta do evento durante a prova.





SERVIÇO

Bild Step Run

Data: 02/09

Horário: a partir das 7 horas / largada às 8h

Local: Intercity Hotel - Avenida Presidente Kennedy, 1657 - Ribeirânia – Ribeirão Preto (SP)

Valor das inscrições: R$ 95,00 (2º lote) – até o dia 30/08 (últimas vagas)

Quantidade: 100 competidores