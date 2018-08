Inter lança terceiro uniforme na cor cinza e agenda estreia diante do Palmeiras

Buscando homenagear a torcida e o slogan de "Clube do Povo", o Inter apresenta seu novo terceiro uniforme nesta segunda-feira. A camisa, em dois tons de cinza, será usado pelos jogadores pela primeira vez diante do Palmeiras, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro, no próximo domingo.





O modelo é idêntico ao que vazou na internet no final de maio, com tons de cinza mais claro na manga e mais escura no corpo, seguindo o padrão do uniforme número um, em vermelho. A terceira camisa também apresenta as cores do Rio Grande do Sul em um detalhe na parte de trás da gola.





Por meio de nota oficial no site do clube, o vice-presidente de marketing, Otavio Rojas, explicou a relação da cor da camisa com a história dos torcedores colorados.





– A cor cinza do novo uniforme é uma referência ao concreto das arquibancadas, mas a nossa verdadeira homenagem é à nossa torcida e ao seu DNA democrático de integridade e inclusão – conta o dirigente.





A camisa já está a venda nas lojas oficiais do Inter e no site da Nike, patrocinadora do clube. Os preços são R$ 199 para o modelo adulto, nas versões masculina e feminina, e R$ 179 para o infantil. O produto estará disponível no mercado a partir do dia 24 de agosto, próxima sexta-feira.





Globo Esporte