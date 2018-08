Inter oficializa a contratação de Paolo Guerrero

Após finalizar contrato com o Flamengo e se despedir dos companheiros, Paolo Guerrero foi anunciado oficialmente como reforço do Inter. O centroavante peruano de 34 anos assina com o clube gaúcho por três temporadas, até agosto de 2021. O desembarque em Porto Alegre está previsto para a próxima quarta-feira, quando ele será apresentado.





O acordo com o atacante foi fechado na última quarta, após reunião no Rio de Janeiro. A direção colorada só esperava o fim do vínculo do atleta com o Flamengo para anunciar a contratação. Na manhã deste domingo, a conta do Inter no Twitter fez a seguinte publicação:





Em seguida, o presidente Marcelo Medeiros respondeu, tuitando a sua bandeira preferida. Os torcedores colorados já estavam em êxtase nas redes sociais. "Anuncia logo!", diziam vários posts. O diálogo entre o clube e o presidente continuou até a oficialização da contratação, para acabar com o mistério.





Com o status de jogador de Copa do Mundo, Guerrero chega ao Inter para ser o "extraclasse" que faltava para o time e a torcida sonharem alto. Trata-se de um sinal claro que, em um ano de reconstrução após a disputa da Série B, o clube ambiciona mais do que apenas permanecer na elite. Atual terceiro colocado, quer entrar de vez na briga pelo título e voltar à Libertadores em 2019.





Para isso, a direção não poupou esforços na contratação do jogador, considerado caro para os padrões da maioria dos clubes brasileiros. Conforme apurado pelo GloboEsporte.com, os vencimentos do peruano no Beira-Rio devem ficar na casa dos R$ 800 mil mensais. Divididos entre salário fixo, metas por participação em jogos e resultados e o pagamento de luvas, que será diluído ao longo do período do contrato.





O investimento em um nome de grife só foi possível com a retomada de uma velha parceira. Delcir Sonda, colorado declarado e parceiro do clube nas contratações de jogadores como D'Alessandro e Nico López, garantiu o aporte necessário, por meio do Grupo DIS, para fazer Guerrero trocar as praias e o calor do Rio de Janeiro pelo gelado inverno gaúcho.





Questão financeira à parte, os três anos de contrato oferecidos pelos gaúchos também foram decisivos para seduzir o peruano. O Flamengo tentou mantê-lo no Ninho do Urubu e propôs renovar até o fim de 2019, mas o jogador bateu o pé por mais três temporadas. Sem acordo, o caminho ficou livre para o Inter.





Além do esperado resultado dentro de campo com "um dos melhores centroavantes do Brasil", o Inter pesa ainda a série de ganhos que podem ser potencializados com o peruano em seu elenco, com uma espécie de "projeto Paolo Guerrero". Há o entendimento de que um atleta do quilate do atacante renova a autoestima do torcedor e dá mais visibilidade nos cenários nacional e internacional. Projeta-se, assim, ganhos a mais com bilheteria e sócios.





Os riscos jurídicos que circundam a situação do jogador também foram aceitos. Guerrero foi suspenso pelo Tribunal Arbitral do Esporte (TAS) por 14 meses por doping, após testar positivo para um metabólico da cocaína. O centroavante foi liberado para jogar mediante efeito suspensivo concedido pelo Tribunal Federal Suíço, instância máxima, já na Justiça comum. Sua liberação pode cair a qualquer momento caso a decisão seja revogada. A direção colorada garante que o contrato prevê uma proteção caso isso ocorra, com possibilidade de distrato ou suspensão do vínculo.





Em três temporadas no Flamengo, Guerrero marcou 43 gols em 115 jogos. Conquistou um título, o Carioca de 2017. Neste ano, só disputou sete partidas pelo antigo clube, com um gol, diante da Chapecoense, em 13 de maio. Na Copa do Mundo, defendeu a seleção peruana em três jogos e anotou um gol, diante da Austrália. Como não ultrapassou o limite de sete jogos pelo Flamengo no Brasileirão, está liberado para vestir a camisa colorada na competição.





O atacante iniciou a carreira nas categorias de base do Alianza Lima, do Peru. Do seu país natal, se transferiu para a Alemanha, onde atuou por Bayern de Munique e Hamburgo. Foi no Brasil, porém, que viveu o melhor momento da carreira, com a camisa do Corinthians. Em 2012, marcou o gol do título mundial do Timão na vitória sobre o Chelsea, na decisão do Mundial de Clubes. Competição que todos os colorados, claro, querem voltar a disputar.





