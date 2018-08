Jornal cita surpresa, inquietude e conflito de interesses com situação de Vinicius

Sem nenhum minuto jogado, apesar de ter sido relacionado para os dois primeiros compromissos da temporada, a falta de chances a Vinicius Junior no Real virou assunto em Madri. Inclusive, estampou a manchete da edição desta terça-feira do jornal "Marca", que compreende o fato dele não ter jogado a final da Supercopa contra o Atlético, mas questiona a ausência dele em campo na estreia do Espanhol contra o Getafe. O diário fala em surpresa, inquietude e conflito de interesses.





- Há certa inquietude em ver o brasileiro em ação. De fato, há até uma certa surpresa de que Lopetegui ainda não tenha usado a jovem joia brasileira. É compreensível que o novo técnico merengue não o tenha aproveitado em Tallinn contra o Atlético com título em jogo, mas no clube já foi entendido que poderia ter se saído bem contra o Getafe... e no Bernabeu - diz um trecho da matéria de capa do jornal.





O jornal vai além e, citando questões extracampo, questiona a ausência do novo reforço.





- O caso Vinícius é um cruzamento entre interesses. Em um Real Madrid sem caras novas e com os torcedores reivindicando contratações, o clube vê o brasileiro como forma de acalmar os ânimos com a demanda por reforços. O Real disputou com grandes clubes pelos jovem talento do Flamengo, pagou € 45 milhões e se sentiu desconfortável em vê-lo no banco. Além disso, o clube acredita que a conexão entre o jogador e as arquibancadas do Bernabéu está diminuindo. Em suma, é uma contratação que não está sendo polida - completa.





Torcida pede Vinicius





Além de apresentar dados da pré-temporada do brasileiro com o Real Madrid, além de números dele pelo Flamengo, o jornal abriu uma enquete em seu site para questionar se Lopetegui deveria dar uma chance para Vinicius jogar. Dos 20.049 torcedores que votaram, 88% pede que o treinador dê uma chance ao jogador.





O Real volta a jogar pelo Espanhol domingo, contra o Girona, fora de casa. Segundo o "Marca", o técnico Julen Lopetegui tem evitado lançar Vinícius Júnior nos jogos oficiais porque pretende protegê-lo da pressão por resultados imediatos, em um momento de transição da equipe após a saída do astro Cristiano Ronaldo.





Nesta segunda, Vinícius Júnior postou em uma rede social uma foto treinando com uma mensagem de motivação: "Foco nos teus objetivos, isso é o que importa!"





(Foto: Reprodução / Marca)





