Jornal: para jogadores e comissão, nova derrota pode tirar Mou do United

José Mourinho pode estar perto de dizer adeus ao Manchester United. De acordo com o "Daily Mail", jogadores e membros comissão acreditam que o treinador pode ser demitido em caso de derrota para o Burnley, no domingo.





O clima de Mourinho nos Red Devils não é dos melhores desde a pré-temporada. Nos amistosos realizados nos EUA, o treinador criticou publicamente o desempenho da equipe e a ausência de reforços para 2018/2019.





A situação se agravou com as duas derrotas em três partidas da Premier League: 3 a 2 diante do Brighton e, principalmente, 3 a 0 para o Tottenham, em pleno Old Trafford. Este é o pior início de campeonato dos Red Devils desde 1992.





O nome de Zinédine Zidane vem sendo ventilado para ocupar o cargo do treinador português. Segundo a publicação, uma fonte informou que os próprios jogadores já comentam a possibilidade de contar com Zizou como treinador do United.





Globo Esporte