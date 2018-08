Justiça suíça revoga efeito suspensivo, e Guerrero não atua mais em 2018

(Foto: Tomás Hammes/GloboEsporte.com)









Paolo Guerrero não joga mais em 2018. A Justiça da Suíça revogou o efeito suspensivo superprovisório concedido em maio deste ano ao atacante. Assim, ele terá que cumprir o resto da punição por doping e ficará mais oito meses longe dos gramados. Por ter esgotado o último recurso, o peruano não tem mais caminho jurídico para tentar modificar a decisão. Sua única chance seria uma revisão do procedimento do TAS pela justiça, o que é muito pouco provável. Por sua vez, a Justiça suíça deve notificar, em breve, Fifa e CBF a respeito da revogação do efeito suspensivo e da necessidade de o jogador cumprir o restante da punição.





Suspenso por 14 meses após teste positivo para o metabólito da cocaína, Guerrero vinha atuando graças a recurso feito à Justiça Federal da Suíça, que concedeu uma liminar antes da Copa do Mundo da Rússia. Com a revogação dessa liminar, em teoria, o tribunal ainda pode julgar o mérito de questões formais do procedimento do TAS, mas não do caso de doping. Um resultado a favor do atacante, nessas circunstâncias, é visto como bem difícil por quem acompanha o caso de perto.





Neste mês, o atacante assinou contrato por três temporadas com o Internacional, mas não chegou a atuar com a camisa do Colorado. Conforme apurado pelo GloboEsporte.com, o clube gaúcho ofereceu um contrato de risco e produtividade. Ou seja, terá meta de participação por jogos, premiações e mais luvas, a serem quitadas juntamente com o salário. A estreia do atacante estava prevista para o próximo domingo, contra o Palmeiras, pelo Brasileiro.





O Globoesporte.com entrou em contato com os advogados de Paolo Guerrero, que preferem não se manifestar no momento. A cúpula do Internacional diz que não foi informada oficialmente e que, por ora, não vai se pronunciar sobre o caso.





Relembre o caso





Inicialmente, o atacante foi condenado a cumprir um ano de suspensão após seu exame antidoping acusar presença de metabólito da cocaína, em outubro de 2017. O teste foi realizado após jogo contra a Argentina, pelas eliminatórias da Copa. Em dezembro, Guerrero conseguiu a redução da pena para seis meses - o que permitiu ao peruano voltar a vestir a camisa do Flamengo em maio deste ano e liberaria o jogador para disputar o Mundial da Rússia.





Guerrero voltou a jogar no dia 6 de maio, apenas três dias após ser julgado em última instância pelo Tribunal Arbitral do Esporte (TAS), em Lausanne, na Suíça. Ele participou de três jogos do Flamengo neste período, contra Inter, Ponte Preta e Chapeconese, marcando um gol contra a equipe catarinense.





Ainda em maio, o Tribunal Arbitral do Esporte (TAS), na Suíça, ampliou a pena para 14 meses de suspensão. No entanto, o peruano conseguiu efeito suspensivo superprovisório na Justiça da Suíça, possibilitando sua participação no Mundial de 2018.





O atacante disputou a Copa do Mundo da Rússia pela seleção peruana, mas caiu na fase de grupos. Deixou a sua marca na vitória por 2 a 0 sobre a Austrália. Em julho, voltou ao Flamengo para aparecer em mais quatro compromissos pelo Brasileirão, para depois se transferir para o Inter.





