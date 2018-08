Lesão tira Pedro de amistosos, e Tite convoca Richarlison para o seu lugar

Com uma lesão no joelho direito que vai tirá-lo de combate por até 21 dias, Pedro foi cortado dos amistosos da seleção brasileira contra Estados Unidos e El Salvador, em setembro. Para o lugar do artilheiro do Campeonato Brasileiro, Tite convocou o ex-tricolo Richarlison, um dos destaques do Everton neste início de Premier League.





Em vídeo, o atacante do Everton comemorou a convocação. Mas, por outro lado, lamentou a lesão do amigo Pedro.





- Hoje recebi o chamado mais importante da minha carreira, vou ter a honra de vestir a camisa da nossa Seleção. Já chegaram várias mensagens de apoio e carinho, prometo retribuir isso dentro de campo. Também queria deixar o meu apoio ao meu irmão Pedro, que infelizmente teve essa lesão. Espero em breve encontrá-lo na Seleção. Valeu, Pedro! - disse.





- Ficamos muito chateados com a lesão do Pedro. Falei com o Fluminense e com o atleta com o objetivo de tranquilizá-lo, para que ele tenha uma boa recuperação, pois certamente continuará a ser observado quando voltar a jogar - declarou o coordenador de Seleções, Edu Gaspar.





Lesão de Pedro e derrota para o Cruzeiro deixam torcedores do Fluminense angustiados

A lesão de Pedro ocorreu em um lance sozinho aos 46 minutos da partida diante do Cruzeiro, e o diagnóstico de estiramento nos ligamentos apontou a necessidade de tratamento com prazo de retorno de até três semanas.





Como os amistosos diante de Estados Unidos e El Salvador acontecem nos dias 7 e 11 de setembro, não haveria tempo suficiente para ele estar recuperado. As partidas fazem parte da preparação para a Copa América no Brasil, que acontece nos meses de junho e julho do ano que vem. As próximas convocações já tem data para acontecer: dias 21 de setembro e 26 de outubro.





Ex-companheiro de Pedro no Fluminense, o novo atacante do Everton estava cotado para aparecer na lista inicial divulgada por Tite há 10 dias, após começar a Premier League com três gols nos dois primeiros jogos (no empate com o Wolverhampton e na vitória sobre o Southampton). No último jogo, no entanto, ele foi expulso no 2 a 2 com o Bournemouth e pediu desculpas à torcida.





- Sei que cometi um erro e que existem lições pra se aprender com o que aconteceu ontem. E estou aprendendo do jeito difícil. Peço perdão ao clube, meus companheiros e torcedores - escreveu Richarlison, contratado por 40 milhões de libras junto ao Watford na última janela.





Essa é a primeira convocação de Richarlison para a seleção principal. O atacante já defendeu o Brasil na base e, inclusive, foi titular na equipe de Rogério Micale que disputou o Sul-Americano Sub-20 no Equador. Além do jogador do Everton, aquela geração tinha David Neres, Lucas Paquetá, Guilherme Arana, Felipe Vizeu, mas terminou a competição sem a classificação para o Mundial da categoria.





Confira a lista de convocados:





Goleiros: Alisson (Liverpool), Hugo (Flamengo), Neto (Valencia).





Defensores: Alex Sandro (Juventus), Dedé (Cruzeiro), Fabinho (Liverpool), Fagner (Corinthians), Felipe (Porto), Filipe Luís (Atlético de Madrid), Marquinhos (PSG), Thiago Silva (PSG).





Meio-campistas: Andreas Pereira (Manchester United), Arthur (Barcelona), Casemiro (Real Madrid), Fred (Manchester United), Lucas Paquetá (Flamengo), Philippe Coutinho (Barcelona), Renato Augusto (Beijing Guoan).





Atacantes: Douglas Costa (Juventus), Everton (Grêmio), Roberto Firmino (Liverpool), Richarlison (Everton), Neymar (PSG), Willian (Chelsea).





Globo Esporte