Medina vira sobre Owen no fim, vence etapa de Teahupoo e encosta em Filipinho

Foi com emoção. O título da etapa de Teahupoo, no Taiti, se encaminhava para ficar com o australiano Owen Wright, quando Gabriel Medina achou uma onda de 7.33, conseguindo a virada no último minuto. Com o triunfo por 13.50 a 12.07, o paulista de Maresias conquistou pela segunda vez o tradicional evento na Polinésia Francesa - a outra tinha sido em 2014, ano em que foi campeão mundial.





Com seu primeiro título de etapa na temporada, Medina deixou para trás no ranking o australiano Julian Wilson e assumiu a vice-liderança. Com 35.685 pontos, Gabriel está atrás apenas de Filipe Toledo, que parou nas semifinais em Teahupoo - melhor colocação da carreira no Taiti - e alcançou 41.985 pontos. A próxima etapa do Circuito Mundial está marcada para entre os dias 6 e 9 de setembro, em Surf Ranch, a piscina de ondas de Kelly Slater, na Califórnia.





- Deus me deu essa última onda, foi muito bom. Estou feliz demais, adoro competir nesse evento. Amo o Taiti, é sempre especial. Já estive em algumas finais aqui, ganhei um título antes, outro agora. Com certeza, é um lugar especial para mim. Tenho grandes amigos aqui e é sempre muito bom voltar - vibrou Medina, que além do título de 2014 tinha sido vice-campeão em Teahupoo em 2015 e 2017.





Firme na briga pelo título da temporada, Gabriel também tem bom histórico nos eventos da reta final do campeonato. Além da inédita disputa na piscina de Kelly Slater, em setembro, ainda estão por vir as etapas de França e Portugal, eventos que Medina já venceu, e o Pipe Masters, onde Gabriel tem dois vices.





- Tudo pode acontecer. Estamos um pouco além da metade do campeonato, ainda são alguns eventos pela frente. Vou continuar dando o meu melhor, tenho muito trabalho a fazer. Os próximos eventos são em locais onde me divirto muito. É seguir passo a passo, ficar positivo, e tomara que consiga vencer no fim.





A grande final começou movimentada. Medina saiu na frente com uma onda de 6.17. Owen respondeu com um 6.50. Nos dez minutos seguintes, o mar entrou em calmaria, o que fez com que os dois surfistas buscassem apenas as melhores posições na água. Dono da prioridade, Gabriel foi para a sua segunda onda a 16 minutos do fim. Com alguns erros no movimento, o brasileiro recebeu apenas 3.93, deixando Owen a 3.60 da virada. Aproveitando bem a oportunidade, o australiano achou um 4.20 na sequência, tomando a dianteria da bateria.





A nove minutos do fim, Medina tentou entrar num tubo, mas a onda fechou. Por conta da tentativa, o brasileiro perdeu a prioridade. Precisando de 4.54 para virar, o campeão mundial de 2014 foi para o tudo ou nada. A três minutos do término, ele entrou em uma onda pequena, arriscando duas manobras. Segundos depois, ele arriscou um aéreo, mas caiu no início do movimento. A um minuto do fim, os dois surfistas aproveitaram a mesma série. Owen levou 5.57. Medina um 7.33 suficiente para a vitória. Festa brasileira em Teahupoo.





Temporada verde e amarela





O ano tem sido dos brasileiros no Circuito Mundial de surfe. Das sete etapas até aqui na temporada, apenas a primeira não foi vencida por um atleta do Brasil: Gold Coast (Julian Wilson), Bells Beach (Ítalo Ferreira), Rio Pro (Filipe Toledo), Bali (Ítalo Ferreira), Uluwatu (William Cardoso), J-Bay (Filipe Toledo) e Teahupoo (Gabriel Medina).





Além de Filipinho e Medina em primeiro e segundo do ranking, o Brasil ainda conta com Ítalo Ferreira na quarta colocação. Os três seguem firmes na briga pelo título a quatro etapas do encerramento da temporada.





Resultados do último dia em Teahupoo





Final





1) Gabriel Medina (BRA) 13.50 x 12.07 Owen Wright (AUS)





Semifinais





1) Filipe Toledo (BRA) 10,03 x 12,60 Owen Wright (AUS)

2) Gabriel Medina (BRA) 15,17 x 6,10 Jeremy Flores (FRA)





Quartas de final





1) Michael February (AFS) 8,60 x 11,43 Filipe Toledo (BRA)

2) Owen Wright (AUS) 16,00 x 9,57 Wade Carmichael (AUS)

3) Gabriel Medina (BRA) 13,10 x 7,57 Italo Ferreira (BRA)

4) Jeremy Flores (FRA) 13,34 x 5,73 Kolohe Andino (EUA)





