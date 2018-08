Milan x Genoa e Sampdoria x Fiorentina são adiados após queda de ponte na Itália

(Foto: Stefano Rellandini / Reuters)









O luto pela tragédia que causou a morte de 38 pessoas, além de feridos e desaparecidos, na Itália atingiu o futebol da Velha Bota. A liga que controla o futebol no país emitiu um comunicado nesta quinta-feira para informar que os duelos que envolvem os times de Gênova nesta primeira rodada - Milan x Genoa e Sampdoria x Fiorentina - serão adiados (a nova data ainda será anunciada). O presidente da Samp, Massimo Ferrero, foi além e pediu que nenhum jogo da rodada inaugural seja disputado.





- Estou pedindo aos presidentes dos clubes da Série A para adiarem a primeira rodada. Sampdoria, Genoa, Sampdoria e Fiorentina não jogam. O presidente da Juventus, Beppe Marotta, concorda comigo e me disse que eles também não jogam - disse Ferrero, que viu também a Fiorentina emitir comunicado com o mesmo pedido.





Apesar do pedido do dirigente, os outros jogos não serão adiados, mas haverá homenagens às vítimas com um minuto de silêncio antes das partidas. Se Marotta levasse a sua promessa adiante, Cristiano Ronaldo teria a sua estreia oficial pela Juventus adiada. A atual campeã Velha Senhora abre o campeonato no sábado, em duelo contra o Chievo, no Marcantonio Bentegodi, às 13h.





Desastre em Gênova





A ponte Morandi, que atravessa uma área densamente habitada de Gênova, entrou parcialmente em colapso durante uma chuva intensa na manhã da última terça-feira. O premiê italiano, Giuseppe Conte, afirmou que 38 pessoas morreram, 15 ficaram feridas - sendo cinco em estado grave. O novo balanço foi divulgado após reunião do Centro de Coordenação para os esforços de socorro.





O juiz Francesco Cozzi afirmou nesta quinta-feira (16) que ainda pode haver entre 10 e 20 pessoas desaparecidas sob os escombros da ponte. A hipótese está baseada em informações de parentes e do número de veículos que se acreditava passar pela ponte no momento da tragédia, de acordo com a Reuters.





Globo Esporte