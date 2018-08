Mundial de FIFA: saudita MsDossary vence final nos dois consoles e é o novo campeão

O saudita Mosaad "MsDossary" Aldossary é o novo campeão mundial de FIFA. Representante da plataforma Xbox, o jogador derrotou o belga Stefano Pinna na decisão do torneio, neste sábado, em Londres. O placar agregado final ficou em 4 a 0 (2 x 0; 2 x 0). Além do troféu, MsDossary embolsou um prêmio de US$ 250 mil (R$ 927 mil).





A campanha impecável do saudita foi coroada com uma atuação praticamente perfeita na final. Lembrando que a decisão é disputada em dois jogos, um em cada console. E ele venceu as duas partidas, incluindo no PlayStation 4, plataforma de especialidade do rival.





Foram, no total, 11 séries (jogos ida e volta) até o título. MsDossary perdeu apenas uma, ainda na fase de grupos. O único algoz foi o ex-campeão mundial, Huge Gorilla. O saudita também foi o responsável pela eliminação do brasileiro Pedro Resende, nas oitavas de final.





Outro brasileiro presente na competição, Senna do Boné caiu ainda na fase de grupos. O mundial de FIFA é disputado desde 2004. O Brasil tem apenas um título da competição. Thiago Carriço venceu a primeira edição.





Globo Esporte