Nos acréscimos, Rooney salva um gol com carrinho e dá assistência para vitória do DC United

Em um lance de pura raça e talento, o atacante Wayne Rooney mostrou porque é um dos grandes astros da MLS. Dono do maior salário da liga, o maior artilheiro da história do Manchester United salvou o seu time da derrota e, de quebra, ainda deu a assistência que fez seu time vencer.

Aos 50 minutos do segundo tempo, o DC United empatava em 2 a 2 com o Orlando City. Após uma cobrança de escanteio para a área do DC, o goleiro do time subiu até a área adversária para tentar o cabeceio e deixou o gol aberto, mas a cobrança foi desviada e a bola ficou com o Orlando City, que avançou com espaço para definir a partida no contra-ataque. Acompanhando o atacante adversário, Rooney voltou até o campo de defesa para dar um carrinho preciso e evitar o chute de Will Johnson, que daria a vitória aos visitantes. Na sequência da jogada, Rooney carregou a bola e deu um lançamento espetacular, de cerca de 50 metros, na diagonal, para o argentino Luciano Acosta sair na cara do gol e dar a vitória ao time da casa, por 3 a 2.













Globo Esporte