Ondrej Kase renova por mais três temporadas com os Ducks

Nesta quarta-feira (15), o Anaheim Ducks confirmou o retorno do veloz ala-direito Ondrej Kase via conta oficial do Twitter da franquia. O contrato de Kase será de mais três temporadas e US$ 7,8 milhões.





O atleta teve em 2017 uma temporada acima de qualquer crítica, marcando 20 gols e 18 assistências em 66 jogos. Kase traz a velocidade e a juventude que o time da Califórnia precisa para se manter competitivo numa divisão complicada como a do Pacífico.





Logo que o anúncio foi feito, outros companheiros de Kase nos Ducks fizeram questão de parabenizar o jogador, como o outro jovem Brandon Montour, que também teve seu contrato renovado nesta offseason. O defensor salientou que “The Drej”, como o chamou na publicação, terá um grande futuro na NHL.





Outro que fez questão de comentar sobre o retorno do jogador foi o gerente geral Bob Murray. O cartola não economizou nos elogios: “Ondrej é um atleta talentoso e terá um futuro brilhante na liga. Ele é rápido e pode marcar gols, e vai continuar evoluindo enquanto adquire mais experiência”.





Ondrej Kase é o único jogador selecionado no Draft de 2014 na sétima rodada (205ª escolha), que conseguiu alcançar seu espaço na liga mais importante do mundo de hóquei no gelo. Na temporada 2017-18, ele navegou por todas as linhas ofensivas dos Ducks. Dentre elas, atuou ao lado do maestro Ryan Getzlaf, Kase pôde compensar a velocidade que muitas vezes falta aos pontas do time.





Ao lado de Giovanni Fiore, Troy Terry, Max Jones, Sam Steel, Maxime Comtois e Jack Kopacka, o tcheco de 22 anos faz parte de um grupo de jovens promissores para o ataque do time de Orange County.





