Pacotão: Everton fecha com Bernard, Mina e André Gomes no encerramento da janela

O Everton anunciou a contratação de Bernard nesta quinta-feira, minutos antes do fechamento da janela de transferências na Inglaterra. O atacante chega sem custos, após ter seu contrato encerrado com o Shakhtar, e assina por quatro temporadas com o time de Liverpool para se tornar o 20° brasileiro na Premier League. Pouco depois, o Barcelona comunicou as saídas de Mina e André Gomes para os Toffees, o colombiano em definitivo e o português por empréstimo.





- A escolha final foi por tudo que escutei do Marco Silva, fiquei muito feliz com tudo que ele me disse. O Everton é um clube de muita tradição, o quarto maior campeão da Premier League. Quando eu soube do projeto e daquilo que o técnico esperava e queria de mim, eu fiquei bastante feliz com o que ouvi. A escolha foi mais relacionada a isso que ele me passou - disse o brasileiro, que já tinha deixado o acerto encaminhado no início da semana.





Sem custos de transferência ao Everton por conta do encerramento de seu vínculo com o Shakhtar, Bernard assinará por quatro anos e receberá um salário anual de € 6 milhões (cerca de R$ 25,8 milhões na cotação atual). A multa rescisória será de € 45 milhões (R$ 194 milhões) e ele ganhará a camisa 20 no novo clube.





Bernard fará 26 anos no dia 8 de setembro e tem no currículo o título da Taça Libertadores com o Atlético-MG em 2013, além de três Campeonatos Ucranianos pelo Shakhtar. Em 2014, disputou a Copa do Mundo com a seleção brasileira.





- Bernard é um jogador rápido, muito bom tecnicamente e pode jogar tanto pelas duas pontas quanto como meia aparecendo atrás do atacante. Ele tem experiência em Liga dos Campeões pelos cinco anos que atuou pelo Shakhtar e o fato de ter 14 jogos pela seleção brasileira é um reflexo da sua qualidade - disse o treinador Marco Silva.





Barça anuncia idas de dupla para o Everton





Embora o novo clube de Bernard ainda não tenha feita qualquer tipo de anúncio oficial, o Barcelona tratou de informar no início da tarde desta quinta-feira, minutos antes do fechamento da janela da Inglaterra, que Yerry Mina e André Gomes também estão a caminho do Everton.





A transferência de Mina foi em caráter definitivo. O Everton pagará ao Barça um total de 31,75 milhões de euros (R$ 140 milhões) pelo zagueiro colombiano, sendo 30,25 fixos e 1,50 variável. Antes do trio, os Toffees já tinham apresentado o brasileiro Richarlison e o francês Lucas Digne para reforçar o elenco para a próxima temporada.





Globo Esporte