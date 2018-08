Paulistão terá VAR nos mata-matas em 2019; FPF diz que irá bancar os custos

(Foto: Leonardo Lourenço)









O Campeonato Paulista de 2019 terá o VAR (árbitro-auxiliar de vídeo) ao menos a partir das quartas de final. O presidente da Federação Paulista de Futebol, Reinaldo Carneiro Bastos, afirmou nesta quinta que a negociação com a empresa que prestará o serviço, a mesma da Copa do Mundo, está "bem encaminhada".





Segundo o dirigente, o custo para a utilização do VAR será bancado integralmente pela federação. Em janeiro, os clubes vetaram a utilização do árbitro de vídeo no Brasileiro quando a CBF tentou dividir a despesa com as equipes. Ele é utilizado na Copa do Brasil, porém, pago pela confederação.





– Está bem encaminhado (para o Paulista de 2019) com a empresa que fez o VAR na Copa do Mundo. Já solicitamos à CBF que encaminhe nossas pretensões à Fifa. Estamos dispostos a fazer e a bancar – afirmou Bastos, que nesta tarde foi reeleito presidente da FPF até 2022.





A federação paulista já planejou o orçamento do ano que vem com essa previsão:





– Em 2019 vamos fazer com certeza nas quartas, semi e final. Conseguimos valores que cabem em nosso orçamento, e ele foi planejado com essa despesa.





A final do Paulista deste ano teve polêmica com arbitragem, que chegou a marcar um pênalti de Ralf, do Corinthians, em Dudu, do Palmeiras, e depois voltou atrás.





Os palmeirenses reclamam de interferência externa na decisão e até hoje tentam impugnar a partida, sem sucesso, nos tribunais esportivos. O episódio causou um racha entre a FPF e o Palmeiras, que não mandou representantes para a eleição desta quinta na entidade.





