Poliana Okimoto participa de bate-papo sobre sua carreira em maratonas aquáticas

A nadadora olímpica Poliana Okimoto participará de um bate-papo no próximo sábado, 18, contando sua experiência em maratonas aquáticas. O evento é voltado para estudantes, professores e amantes da natação e será realizado em Jaboticabal, SP. O encontro também terá a participação do treinador americano de natação e Phd em Fisiologia do Exercício, Ernest Maglischo.





Poliana é convidada especial de uma palestra sobre maratona aquáticas, onde ela contará suas experiências e a conquista da primeira medalha de uma mulher nesta modalidade. Ela dividirá o palco com Ricardo Cintra, seu marido e técnico olímpico, que contará os bastidores do trabalho realizado com a atleta.





Paralelo a esta palestra, o treinador mundial Ernest Maglischo trará uma palestra sobre o que é possível aprender nos treinos a partir da nova ciência da biologia molecular. Além disso, o evento terá temáticas sobre saltos ornamentais, polo aquático e nado sincronizado.





Os interessados podem se cadastrar diretamente pelo site da Federação Aquática Paulista. A inscrição custa R$ 250 e dá direito a acompanhar todas as atividades durante o final de semana do congresso. Estudantes pagam meia.





Serviço

1º Congresso Paulista de Esportes Aquáticos

Data: 18 a 19 de agosto de 2018

Local: Academia Cardiofísico - Rua Castro Alves, nº 1079, bairro Barra Funda, Jaboticabal, SP

Inscrições e mais informações: www.aquaticapaulista.org.br

Valor da inscrição: R$ 250,00 (inteira) e R$ 125 (estudantes)

Organização: Federação Aquática Paulista