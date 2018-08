Presidente do Santos rebate Cuca após críticas: "Ele toca o futebol, a gente, o administrativo"

(Foto: Ivan Storti/Santos FC)









O presidente do Santos, José Carlos Peres, disse que o técnico Cuca deve "tocar o futebol", enquanto a diretoria "toca a parte administrativa e financeira".





Durante encontro na Federação Paulista de Futebol, que nesta quinta elege nova diretoria, Peres afirmou ter conversado com o técnico, e cutucou:





– O Cuca toca a parte técnica, e nós tocamos a parte administrativa e financeira. Ele reconheceu que exagerou. Foi no calor do jogo, foi revoltante mesmo – disse o cartola.





A declaração foi motivada pelas críticas do treinador na última terça-feira, quando apontou falta de profissionalismo no clube no "Caso Sánchez". O clube foi punido por escalar o jogador uruguaio de forma irregular contra o Independiente, nas oitavas de final da Libertadores.





Após a eliminação do Santos no Pacaembu, Cuca afirmou que o erro era grave, o "bê-a-bá de situações que não podem ocorrer".





Peres completou:





– Eu não concordo com ele. Nós fizemos tudo o que nós pudemos. Nós fomos para um julgamento em que já estava pré-determinado para (nos) culpar. Há coisas que você fala publicamente e coisas que fala no privado. Ele estava nervoso, tem que dar desconto. Conversamos, ele convenceu o erro, agora é tocar a bola para frente.





O presidente do Santos mais uma vez culpou a Conmebol pelo erro que permitiu que Sánchez entrasse em campo mesmo com uma suspensão a cumprir. Ele se baseia no sistema Comet, usado pela entidade para o registro de atletas, que apontava que o meia não tinha restrições.





A Conmebol não acolheu a tese santista e puniu o clube ao determinar a derrota da equipe por 3 a 0 no jogo de ida das oitavas da Libertadores. Na última terça, no Pacaembu, o 0 a 0 classificou o Independiente.





Essa partida foi encerrada antes dos 45 minutos do segundo tempo por falta de segurança, já que torcedores do Santos atiraram bombas e invadiram o gramado do Pacaembu.





Demissão de funcionário





Peres negou que a demissão de Felipe Nóbrega, do departamento jurídico do Santos, tenha sido motivada pelo erro que causou a punição ao clube pela Conmebol.





Nóbrega foi desligado horas depois de a entidade divulgar a decisão e chegou a ser apontado como responsável pela falha que iniciou o problema. Na última quarta, ao GloboEsporte.com, ele afirmou que checar a situação disciplinar de atletas não era sua atribuição.





Peres disse que a saída de Nóbrega faz parte de uma reformulação do departamento jurídico:





– Aí há uma confusão. Já tínhamos feito uma demissão de outro (funcionário) na sexta, estamos fazendo uma reforma no jurídico, e chegou a vez dele. Estamos arrumando o clube, há demissões todos os dias.





Globo Esporte