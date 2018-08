Ribeirão Preto recebe o Circuito Caixa em prova noturna

(Foto: Fernanda Paradizo/ adorofoto)









O Circuito de Corridas CAIXA chega à cidade de Ribeirão Preto no próximo dia 15 de setembro com a expectativa de repetir o sucesso das edições anteriores, quando recebeu milhares de pessoas, desde atletas de elite a amadores em busca de saúde e qualidade de vida. Um motivo a mais para uma verdadeira festa no sábado à noite (a largada será às 19h) está no fato de a mais tradicional série de provas de rua do Brasil comemorar, em 2018, o aniversário de 15 anos de atividades ininterruptas.





As inscrições para a etapa de Ribeirão Preto do Circuito de Corridas CAIXA estão abertas na Internet e podem ser feitas até o dia 12 de setembro. Para garantir participação na corrida é preciso acessar o site oficial do evento http://www.circuitocaixa.com.br/#ribeirao-preto . A prova será disputada no Bairro Olhos D’água e passará por locais como a rua Carlos Rabete Cury e Avenida Prof. João Fiusa. Contará com percursos de 5km e 10km, com opções para participação em duplas e caminhada.





Criado em 2004, o Circuito CAIXA já recebeu mais de 280 mil pessoas em 131 provas pelo Brasil até 2017, seguindo de forma ininterrupta no apoio aos atletas brasileiros de elite e incentivo ao esporte entre os amadores. “É uma felicidade chegar aos 15 anos mantendo o objetivo de fomentar o esporte tanto para os atletas de elite se desenvolverem, como para os amadores praticarem a atividade física em prol de saúde e qualidade de vida. E tudo isso só é possível pelo fato de contarmos com um parceiro forte e comprometido como a CAIXA”, avalia Hélio Takai, diretor da HT Sports, responsável pela organização do Circuito CAIXA.





Após 12 de setembro, somente será possível garantir participação na etapa de Ribeirão Preto do Circuito CAIXA de forma presencial. A organização receberá os últimos pedidos durante a entrega dos kits dos atletas (composto por número de peito e camiseta), que será na Loja Centauro do Ribeirão Preto Shopping (Av. Cel. Fernando Ferreira Leite, 1540 lj. 158) nos dias 14 de setembro (das 10h às 22h) e 15 (das 10h às 12h).





Brasileiros mais velozes





Na edição do ano passado, a vitória ficou com atletas africanos na categoria Elite 10km. O etíope Belete Adere Tola cruzou a linha de chegada em primeiro lugar com o tempo de 30min53. Entre as mulheres, a queniana Esther Chesang Kakuri ganhou com a marca de 35min22. O recorde da etapa de Ribeirão Preto, contudo, pertence a brasileiros. Giomar Pereira da Silva cravou 29min53 em 2006, enquanto Fabiana Cristiane da Silva, com 34min48 em 2005, é a mais veloz até hoje.





Além da Elite 10km, a etapa de Ribeirão Preto do Circuito de Corridas CAIXA vai receber milhares de atletas amadores de todos os níveis. Estes podem escolher entre os percursos de 10km, 5km (individual e duplas) e caminhada. O evento do dia 15 de setembro será o oitavo da temporada de aniversário de 15 anos do Circuito CAIXA. Neste ano as cidades de Belo Horizonte, Uberlândia, Salvador, Campo Grande, Recife, Fortaleza e Porto Alegre já receberam a competição.