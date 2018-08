Ronaldo será presidente e acionista majoritário de clube espanhol, diz rádio

Após carreira de sucesso nos gramados, Ronaldo agora quer repetir a dose como presidente de clube. Segundo a rádio "Cadena SER", o ex-jogador será o acionista principal do Real Valladolid, time da primeira divisão do Campeonato Espanhol.





De acordo com o veículo, Ronaldo vai investir cerca de 30 milhões de euros (R$ 129 milhões) nesta ação e o anúncio oficial deve ser feito em aproximadamente três semanas. Com a chegada do ex-jogador do Real Madrid, o Valladolid, segundo a rádio, pagará sua dívida atual, que é de aproximadamente 25 milhões de euros (R$ 107 milhões).





Ainda segundo a Cadena SER, apesar de Ronaldo ser o presidente do clube, Carlos Suarez será mantido como presidente executivo como responsável pela gestão diária da entidade.





Globo Esporte