Salah marca, Alisson salva no fim, e Liverpool assume liderança provisória do Inglês com vitória

O Liverpool manteve os 100% de aproveitamento no Campeonato Inglês ao vencer o Brighton em Anfield por 1 a 0 neste sábado, pela terceira rodada do torneio. O gol foi marcado por Salah, com assistência de Roberto Firmino. O placar foi até magro, levando em consideração o domínio dos Reds. Mas os visitantes tiveram grande chance de empatar no fim, e Alisson fez uma defesaça para garantir o triunfo. Com o resultado, os donos da casa assumiram a liderança provisória da Premier League, com 9 pontos.





Para seguir líder isolado ao fim da rodada, o Liverpool precisa que Chelsea, Watford e Tottenham - que ainda jogam contra Newcastle, Crystal Palace e Manchester United, respectivamente - não vençam. Mas, ainda se eles vencerem, terão de tirar a diferença no saldo de gols. Os Reds se aproveitaram do tropeço do Manchester City, que mais cedo empatou com Wolverhampton fora de casa e foi a 7 pontos, para pegar a ponta da classificação. O Brighton, por sua vez, está momentaneamente em 12º, com 3 pontos.





A grande defesa no fim do jogo fez com que Alisson seguisse invicto pelo Liverpool. Foram três partidas oficiais, todas pela Premier League, e nenhum gol sofrido - enquanto o ataque marcou sete gols. O goleiro ex-Roma está dando continuidade à boa fase.





O Liverpool teve o controle das ações desde o início. A equipe comandada por Jürgen Klopp criou muitas chances, com direito a chute de Alexander-Arnold no travessão, e de tanto insistir abriu o placar aos 22 minutos, com Salah. Após erro na saída de bola do Brighton, o egípcio recebeu de Firmino e bateu com categoria no cantinho. O goleiro Ryan fez boas defesas e evitou um placar mais elástico.





O Brighton assustou logo aos 2 minutos, mas Knockaert desperdiçou boa chance ao chutar para fora. O Liverpool retomou o controle e, com calma, buscou espaços na defesa adversária. Ryan voltou a trabalhar bem em chutes de Alexander-Arnold e Wijnaldum. Aos 43, os visitantes tiveram oportunidade clara do empate, em cabeçada de Gross na pequena área, mas Alisson fez grande defesa para salvar os Reds.





Com o gol marcado neste sábado, o craque Salah manteve a média de um por partida atuando no estádio do Liverpool. Teremos mais uma grande temporada do camisa 11? Ao que parece, sim.





