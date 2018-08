Santa Cruz e Bota-PB ficam com as últimas vagas no mata-mata; confira os duelos

O mata-mata do acesso do Campeonato Brasileiro da Série C foi definido neste sábado, com a última rodada da fase de classificação. Santa Cruz e Botafogo-PB confirmaram o favoritismo e ficaram com as duas últimas vagas para as quartas de final. Por outro lado, Juazeirense e Tupi acabaram rebaixados e farão companhia a Salgueiro e Joinville na Série D do ano que vem.





Os jogos que vão definir os quatro novos integrantes da Série B em 2019 são os seguintes: Náutico x Bragantino, Atlético-AC x Cuiabá, Botafogo-SP x Botafogo-PB e Operário-PR x Santa Cruz.





Grupo B





A rodada começou com os jogos do Grupo B. Com os quatro primeiros colocados já definidos, os jogos deste sábado serviram apenas para definir as posições de cada um. A liderança acabou ficando com o Botafogo-SP, mesmo empatando em 0 a 0 com o Tombense, no interior de Minas Gerais. Isso porque o Operário-PR, que entrou na rodada na ponta, acabou perdendo por 2 a 1 para o Luverdense, em Lucas do Rio Verde. De qualquer forma, ambos - paulistas e paranaenses - vão jogar o mata-mata com a vantagem de fazer o segundo jogo em casa.





O Cuiabá se manteve na terceira colocação mesmo perdendo por 2 a 1 para o Bragantino, em Bragança Paulista. O resultado não mudou a posição do Braga, que também avança para o mata-mata, mas na quarta colocação.





Na luta contra o rebaixamento, o Volta Redonda garantiu a permanência na Série C do ano que vem empatando com o lanterna Joinville, no Raulino de Oliveira. Acabou sobrando para o Tupi, que foi goleado por 5 a 1 pelo Ypiranga-RS, em Erechim, e acabou voltando para a quarta divisão do futebol brasileiro. Vale lembrar que o Galo foi campeão da Série D em 2011.





Grupo A





Logo após a rodada do Grupo B, foi a vez dos times do Grupo A entrarem em campo para a rodada decisiva da Terceirona. Todos os jogos começaram às 19h30, com destaque para o Náutico. O Timbu empatou em 1 a 1 com o Remo e confirmou o primeiro lugar na chave.





O Atlético-AC segurou a segunda colocação - e a vantagem de decidir em casa no mata-mata - ao vencer o ABC, em Natal. O gol da vitória do Galo foi marcado no finalzinho da partida, mas não foi suficiente para desbancar o Náutico da liderança.





As vagas restantes da chave foram definidas neste sábado. Jogando no Arruda, o Santa Cruz fez 1 a 0 no já rebaixado Salgueiro e se garantiu na terceira colocação do Grupo A. Por outro lado, o Botafogo-PB também se classificou ao empatar em 2 a 2 com a Juazeirense, em João Pessoa. Os baianos acabaram rebaixados para a quarta divisão com o resultado.





O Confiança tinha chances remotas de classificação, mas não conseguiu ir além de um empate sem gols com o Globo FC, em Aracaju. O pontinho conquistado fora de casa garantiu o time de Ceará-Mirim na Terceirona de 2019.





Tabela deve sair nesta segunda





Com o mata-mata definido, a CBF deve divulgar nesta segunda a tabela detalhada das quartas de final. Normalmente, os jogos são distribuídos em três dias - sábado, domingo e segunda-feira, em horários alternativos. Confira quem abre os duelos em casa e quem decide fora de casa:





18, 19 e 20 de agosto *

Santa Cruz (3ºA) x Operário-PR (2ºB), Estádio do Arruda, em Recife (PE)

Bragantino (4ºB) x Náutico (1ºA), Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP)

Cuiabá (3ºB) x Atlético-AC (2ºA), Arena Pantanal, em Cuiabá (MT)

Botafogo-PB (4ºA) x Botafogo-SP (1ºB), Estádio Almeidão, em João Pessoa (PB)





25, 26 e 27 de agosto *

Operário-PR (2ºB) x Santa Cruz, Estádio Germano Kruger, em Ponta Grossa (PR)

Náutico (1ºA) x Bragantino (4ºB), na Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata (PE)

Atlético-AC (2ºA) x Cuiabá (3ºB), na Arena Floresta, em Rio Branco (AC)

Botafogo-SP (1ºB) x Botafogo-PB, Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto (SP)





As datas dos jogos serão confirmadas pela CBF.





Globo Esporte