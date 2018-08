Santos recusa proposta de empréstimo do Sivasspor por David Braz

(Foto: Ivan Storti/Santos FC)









O Santos recusou a proposta do Sivasspor, da Turquia, por David Braz. Na última quinta-feira, o clube em que Robinho joga fez uma oferta para contratar o zagueiro por empréstimo gratuito por um ano, com opção de compra fixada ao fim do contrato no valor de 1,4 milhão de euros (R$ 6 milhões).





A informação da recusa foi publicada inicialmente pelo jornal "A Tribuna" e confirmada pelo GloboEsporte.com.





O Peixe não tem a intenção de liberar David Braz por empréstimo, mas está disposto a vender o defensor pela quantia de 2 milhões de euros (R$ 8,6 milhões). O Sivasspor, no entanto, não se empolga com a opção de comprá-lo no momento.





David Braz, assim como o argentino Vecchio, foi liberado pelo Santos do duelo contra o Botafogo, neste sábado, às 16h (de Brasília), por estar em negociações com o clube turco.





Em entrevista coletiva nesta sexta-feira, o técnico Cuca explicou a opção.





– Tanto Vecchio quanto David Braz estão focados, seria leviandade falar o contrário. Eles têm propostas e passei para a diretoria resolver. Tenho que pensar no Santos até o fim do ano nessas três frentes. Jogadores têm propostas. Quem tiver proposta, pode me procurar e vamos resolver. E depois ficar 150% focado na nossa recuperação e na busca da Libertadores e Copa do Brasil – disse Cuca.





Após uma primeira passagem pelo Santos em 2012, David Braz retornou em 2014 e foi ganhando cada vez mais espaço. Aos 31 anos, ele segue como titular da equipe, mas a relação com a torcida não é das melhores. O nível de cobrança em cima dele tem sido muito alto, e o desgaste por conta disso acabou sendo natural.





