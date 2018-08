Sérgio Sette Câmara volta ao pódio na Fórmula 2 com segundo lugar na Bélgica

O brasileiro Sérgio Sette Câmara conquistou seu sexto pódio na temporada da Fórmula 2 ao completar em segundo lugar a primeira corrida da rodada dupla de Spa-Francorchamps, na Bélgica. O mineiro da equipe Carlin, que já havia obtido outros dois segundos lugares no ano, manteve a posição na maior parte da prova e terminou 3s153 atrás do vencedor Nyck de Vries. O holandês, por sinal, teve o que se chama de corrida perfeita, e venceu após fazer a pole e a melhor volta, totalizando 31 pontos, o máximo que um piloto pode alcançar na corrida de sábado.





Líder do campeonato, o inglês George Russell foi o terceiro e ampliou para 15 pontos (186 a 171) a vantagem sobre o compatriota Lando Norris, que acabou em quarto. Com o segundo lugar, Sette Câmara subiu na classificação do campeonato e agora é o quinto colocado, com 124 pontos.





- Foi uma corrida complicada, não sabíamos o que esperar da degradação dos pneus, mas as coisas funcionaram. Nyck estava rápido demais para mim, parabéns para ele. Quero agradecer ao time pelo grande carro que tive, espero fazer outra boa corrida amanhã - disse Sette Câmara, que no ano passado obteve sua primeira vitória na F2 justamente em Spa.





Completaram a zona de pontuação, da quinta à décima posições, Alexander Albon, Artem Markelov, Luca Ghiotto, Nicolas Latifi, Maximilian Günther e Roy Nissany. Com este resultado, a pole position na prova de domingo ficará com Latifi, pela regra do grid invertido entre os oito melhores da corrida deste sábado.





Boa largada de Sette Câmara





De Vries largou bem e manteve a primeira colocação, enquanto Russell, destracionou e acabou superado por Sette Câmara, que outra vez na temporada partiu bem. Norris também largou bem e subiu para quarto, seguido por Fuoco e Albon, que não saiu tão bem. Na segunda volta, o tailandês foi ultrapassado por Ghiotto em bela manobra e caiu para sétimo.





Sette Câmara largou bem e se posicionou em segundo no começo em Spa (Foto: Divulgação) Sette Câmara largou bem e se posicionou em segundo no começo em Spa (Foto: Divulgação)

Sette Câmara largou bem e se posicionou em segundo no começo em Spa (Foto: Divulgação)

As principais posições foram mantidas nas primeiras voltas. Os seis primeiros colocados estavam com pneus macios e não houve disputas por posições, mesmo com a ativação da asa móvel. Só a partir da sétima de 25 voltas quem começou a subir na prova foi Markelov, que era o melhor piloto com pneus médios, com o objetivo de ficar mais tempo na pista antes do pit stop obrigatório e usar compostos macios na parte final.





Em quatro voltas, Markelov subiu para a liderança, após ganhar na pista as posições de Ghiotto e Fuoco e depois dos pit stops de outros pilotos. Com um ritmo muito bom, o russo manteve a primeira posição até a 15ª de 25 voltas.





Incêndio e safety car juntam pelotão





Logo depois da parada de Markelov, o carro de Nirei Fukuzumi se incendiou e, como houve uma grande demora na chegada dos fiscais para apagar o fogo, o safety car foi acionado, o que reagrupou os pilotos e beneficiou aqueles que fizeram o pit stop mais tarde, caso de Markelov.





Naquele momento, com o pit stop do russo, De Vries reassumiu a liderança, à frente de Sette Câmara, Russell, Norris e Ghiotto, enquanto Markelov ficou na oitava posição, mas com pneus macios novos, o que em teoria lhe daria vantagem para as voltas finais. No entanto, o russo avançou menos do que se esperava, e chegou em sexto, passando Ghiotto nos metros finais.





No fim da prova, Sette Câmara fez suas melhores voltas e ameaçou um ataque ao líder De Vries, mas não conseguiu ficar a menos de um segundo e, com isso, abrir a asa móvel para tentar uma ultrapassagem. O holandês controlou a liderança, e recebeu a bandeirada com tranquilidade à frente do brasileiro, com Russell terminando a prova em terceiro.





Globo Esporte