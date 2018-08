Sorteio põe PSG e Liverpool no mesmo grupo e define reencontro de CR7 com o United

Perseguindo o sonho de ser campeão europeu, o Paris Saint-Germain de Neymar não terá vida fácil na fase de grupos da Liga dos Campeões. A Uefa definiu as chaves da próxima fase do torneio através de sorteio nesta quinta-feira, em Mônaco, que determinou que os parisienses terão como rivais no grupo C o Liverpool, atual vice-campeão continental, o Napoli, segundo colocado do último Campeonato Italiano, e o Estrela Vermelha, da Sérvia.





As bolinhas sorteadas pelo brasileiro Kaká e o uruguaio Diego Forlán também determinaram um reencontro histórico para Cristiano Ronaldo. O atual melhor jogador do mundo, que defenderá a Juventus pela primeira vez na Champions, estará frente a frente com o Manchester United, equipe que o luso defendeu entre 2003 e 2008 e conquistou o seu primeiro título europeu. A Juve de CR7 caiu no grupo H e terá como rivais, além do United, o Valencia, da Espanha, e o Young Boys, da Suíça.





O atual tricampeão Real Madrid enfrentará Roma, CSKA Moscou e Viktoria Pilzen (República Tcheca), no grupo G. O Barcelona pegará Tottenham, PSV e Inter de Milão na chave B. O grupo D, que teve o modesto Lokomotiv Moscou como cabeça de chave, contará com Porto, Schalke 04 e Galatasaray.





Os cabeças de chave do sorteio, que ficaram no pote 1, foram Real Madrid (campeão da Champions), Atlético de Madrid (campeão da Liga Europa), Barcelona (campeão espanhol), Bayern de Munique (campeão alemão), Manchester City (campeão inglês), Juventus (campeão italiano), Paris Saint-Germain (campeão francês) e Lokomotiv Moscou (campeão russo).





O evento foi iniciado com a escolha aleatória de um cabeça de chave, que depois passava por um sorteio para determinar em que grupo ele ficaria. O mesmo procedimento ocorreu com os outros potes: uma equipe era sorteada, e na sequência tinha seu grupo determinado pela escolha de mais uma bolinha.





O sorteio contava com restrição de nacionalidade: dois times do mesmo país não poderiam cair no mesmo grupo, assim como equipes de países em confronto político.





Confira os grupos:





Grupo A:





Atlético de Madrid

Borussia Dortmund

Monaco

Club Brugge





Grupo B:





Barcelona

Tottenham

PSV Eindhoven

Internazionale





Grupo C:





Paris Saint-Germain

Napoli

Liverpool

Estrela Vermelha





Grupo D:





Lokomotiv Moscou

Porto

Schalke 04

Galatasaray





Grupo E:





Bayern de Munique

Benfica

Ajax

AEK Atenas





Grupo F:





Manchester City

Shakhtar Donetsk

Lyon

Hoffenheim





Grupo G:





Real Madrid

Roma

CSKA Moscou

Viktoria Pilsen





Grupo H:





Juventus

Manchester United

Valencia

Young Boys





Globo Esporte