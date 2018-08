Tite convoca Seleção com Paquetá, Pedro, Dedé e Everton para amistosos

Ciclo novo, novas caras. O técnico Tite fez jus à expectativa de novidades na seleção brasileira e divulgou a primeira convocação depois da Copa do Mundo na manhã desta sexta-feira, para os amistosos contra Estados Unidos e El Salvador, com jovens jogadores e nomes que não vinham aparecendo nas últimas listas, alguns inéditos. Dentre os quais Lucas Paquetá, Hugo, Dedé, Felipe, Fabinho, Andreas Pereira e Everton.





A seleção brasileira enfrenta Estados Unidos e El Salvador nos dias 7 e 11 de setembro, respectivamente. Ambos os jogos serão realizados nos EUA, em Nova Jersey e Washington, respectivamente.





Ao lado de Edu Gaspar, coordenador de seleções da CBF, Tite anunciou a convocação na sede da entidade na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro. Antes da lista, no entanto, ficaram definidos dois pontos importantes:





O goleiro Ederson, do Manchester City, seria convocado, mas ficou fora por "motivos pessoais".





Para não prejudicar no Brasileiro e nas semifinais da Copa do Brasil, apenas um titular por clube brasileiro foi convocado.





- Procurei ser o mais justo possível. Minha responsabilidade é com a Seleção, mas também tenho que olhar o outro lado. Tentei equilibrar isso chamando apenas um de cada grupo. Eu tenho que dar a oportunidade aos atletas que merecem isso. Colocamos esse critério. Talvez forçar a convocação de um atleta do Palmeiras deixasse tudo igual, mas não quis deixar de dar a oportunidade ao Fred, por exemplo - explicou.





- Procuro ser educado e ético, mas não politicamente correto. Eu começo a olhar por essa ótica. O Fabinho tem seis Champions. É a oportunidade. Dedé arrebentou em dois jogos, está em um ótimo momento. Arthur, por si só, havia sido convocado, retoma um padrão para dar continuidade. O Andreas foi muito utilizado na base, tem dupla cidadania. Ele belga, os pais brasileiros. Jogando no United em alto nível. É o momento para a oportunidade - completou ele.





O Flamengo teve dois jogadores na lista. É que Hugo, de 19 anos, titular dos juniores da equipe rubro-negra, e sua convocação, no entendimento da comissão técnica da Seleção, não causará prejuízo à equipe carioca. Os outros brasileiros que vão ceder jogadores são Cruzeiro (Dedé), Corinthians (Fagner), Fluminense (Pedro) e Grêmio (Everton).





O Palmeiras foi o único semifinalista da Copa do Brasil sem representante na lista. Flamengo, Cruzeiro e Corinthians dificilmente terão seus respectivos jogadores no primeiro jogo, marcado para 12 de setembro, dia seguinte aos amistoso contra El Salvador em Washington.





Outra grande novidade é a presença de Andreas Pereira. Filho de brasileiros, mas nascido na Bélgica, o volante de 22 anos do Manchester United jamais havia sido convocado por ambas as seleções principais.





Os amistosos contra Estados Unidos e El Salvador fazem parte da preparação para a Copa América no Brasil, que acontece nos meses de junho e julho do ano que vem. As próximas convocações já tem data para acontecer: dias 21 de setembro e 26 de outubro.





Confira a lista:





Goleiros: Alisson (Liverpool), Hugo (Flamengo), Neto (Valencia).





Defensores: Alex Sandro (Juventus), Dedé (Cruzeiro), Fabinho (Liverpool), Fagner (Corinthians), Felipe (Porto), Filipe Luís (Atlético de Madrid), Marquinhos (PSG), Thiago Silva (PSG).





Meio-campistas: Andreas Pereira (Manchester United), Arthur (Barcelona), Casemiro (Real Madrid), Fred (Manchester United), Lucas Paquetá (Flamengo), Philippe Coutinho (Barcelona), Renato Augusto (Beijing Guoan).





Atacantes: Douglas Costa (Juventus), Everton (Grêmio), Roberto Firmino (Liverpool), Neymar (PSG), Pedro (Fluminense), Willian (Chelsea).





Globo Esporte