Torcedores se agitam com a volta da Taça Libertadores da América

(Foto: Rodrigo Gazzanel/Agência Corinthians)





Com informações do site BetMais









A Taça Libertadores da América está de volta com os primeiros confrontos válidos pelas oitavas de final. Para Corinthians e Palmeiras, trata-se já de uma prova de fogo pois todos jogarão suas partidas fora de casa. E para sentir como anda o coração dos torcedores às vésperas do duelo, o site BetMais perguntou quem sairá vencedor desses duelos.





Corinthians traz cinco novos jogadores para sequência da competição





O time do técnico Osmar Loss terá algumas mudanças no grupo que continuará a disputa da Libertadores: Foram inscritos Carlos Augusto, Douglas, Jonathas, Danilo Avelar e Roger. Eles entraram nos lugares de Balbuena, Maycon, Sidcley, Juninho Capixaba e Junior Dutra, que foram negociados.





Como apenas cinco mudanças eram permitidas e o Corinthians perdeu oito jogadores que estavam na lista da fase grupos da Libertadores, o clube ficou com três atletas a menos do que o permitido. Além dos nomes substituídos, o Timão não conta mais com Rodriguinho e Lucca, negociados, e Renê Júnior, machucado.





As alterações parecem não terem enchido o torcedor corinthiano de otimismo. Apenas 26% acredita que o Timão sairá com a vitória, contra 38,5% dos torcedores que creem no triunfo chileno. Para 35,5% será um ponto para cada lado.





Às vésperas do confronto, verdão anuncia oficialmente a volta de Felipão





A terceira era Luiz Felipe Scolari no Palmeiras teve início na tarde na última sexta-feira, dia 3. Na Academia de Futebol, o treinador foi apresentado pelo presidente Maurício Galiotte, de quem recebeu uma camisa do clube com o número 3 (referente à terceira passagem pelo clube).





Mesmo com a chegada de Felipão o torcedor palmeirense está com cautela e prevê equilíbrio na próxima quarta-feira. Para 35% a equipe sairá com a vitória, contra 31% dos torcedores que creem no triunfo paraguaio. Para 34% será um ponto para cada lado.