Vôlei Ribeirão dá o troco no Campinas e abre Campeonato Paulista com vitória

Uma semana depois de se enfrentarem na Copa São Paulo, Campinas e Vôlei Ribeirão Preto voltaram a ficar frente a frente na noite deste sábado. Se no primeiro encontro Campinas levou a melhor, agora o Vôlei Ribeirão deu o troco e abriu o Campeonato Paulista com vitória.





Mesmo fora de casa, o time do técnico Marcos Pacheco, que já passou pelo Campinas, fez 3 sets a 1, com parciais de 25/23, 21/25, 25/20 e 25/17. O resultado faz Ribeirão largar com três pontos.





Já a equipe de Horacio Dileo não conseguiu aproveitar o apoio da torcida e tentará a reabilitação longe de casa, contra o Atibaia, sábado, às 19h. No mesmo dia, mas ás 16h, Ribeirão recebe o São Bernardo.





