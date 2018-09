À la Guardiola: com muito volume de jogo, Manchester City envolve o Fulham e vence por 3 a 0

Sem dificuldades, o Manchester City fez mais uma vítima na Premier League. Jogando no Etihad Stadium, os comandados de Pep Guardiola encurralaram o Fulham durante boa parte do jogo e venceram por 3 a 0. No primeiro tempo, Sané, logo no primeiro minuto, e David Silva marcaram. Já na etapa final, Sterling, também no início, fechou o placar.





Um dos trunfos do City foi o tempo com a bola nos pés. Como é de praxe nos times de Guardiola, os Citizens tiveram mais posse – 64%, contra 36% do Fulham. Para isso, subiram a marcação durante boa parte da partida e sufocaram a saída dos adversários.





Bernardo Silva foi eleito o melhor jogador da partida. Apesar de não balançar as redes, o português participou bastante das jogadas de ataque e teve algumas oportunidades de marcar.





Três brasucas participaram da partida neste sábado, todos pelo Manchester City: Ederson, Fernandinho e Gabriel Jesus. O goleirão não teve tanto trabalho, enquanto o camisa 25 fez uma excelente partida. Além da assistência para o gol de Sané, Fernandinho também foi bem nos desarmes e chegou a ser deslocado para a lateral-direita, após a saída de Delph e a ida de Walker para o lado esquerdo. Já Jesus, entrou no segundo tempo e teve duas oportunidades de balançar as redes, mas não conseguiu.





Ao lado do Chelsea, o Manchester City tem o melhor ataque da competição: são 14 gols marcados em cinco jogos.





Com a vitória, o City sobe para a terceira colocação, com 13 pontos. Vale lembrar que o time tem um jogo a mais que Watford e ainda pode ser ultrapassado. O Fulham, por sua vez, caiu para a 15ª posição, com quatro pontos.





O City voltará as atenções para a Liga dos Campeões da Europa. Na quarta, o time receberá o Lyon, na estreia pela fase de grupos. Já o Fulham, terá uma semana de descanso e só voltará a campo no próximo sábado, contra o Watford, em jogo da Premier League.





